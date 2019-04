Sportliche Freizeitvergnügen

Die Radstation Bebra bietet den Gästen und Besuchern der schönen und aufstrebenden Stadt Bebra, welche idyllisch eingebettet im mittleren Fuldatal gelegen und umgeben ist von den märchenumwobenen Wäldern der Grimmheimat Nordhessen, Freizeitvergnügen der sportlicheren Art an.

Genießen Sie mit hochwertigen Leihrädern entspannte Radwanderungen entlang der wunderschönen Fulda auf dem beliebten R1 Fuldaradweg, z. B. in die weithin bekannte Festspielstadt Bad Hersfeld oder die malerische Fachwerkstadt Rotenburg a. d. Fulda. Außerdem empfehlen sich zahlreiche Rundtouren über gut gepflegte Radwege und Anbindungsstraßen in die weitläufig verstreuten Ortsteile von Bebra sowie die umliegenden Nachbargemeinden. Die beeindruckend saftig grüne waldhessische Mittelgebirgslandschaft sowie die romantisch verträumten Dörfer der Region werden Sie begeistern und machen Ihren Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Eine Vielzahl von attraktiven Freizeitbetrieben, Ausflugs- und Erlebnis-Gastronomien sowie Naturerlebnisstätten sind von Bebra aus in angenehmer Entfernung mit dem E-Bike oder Fahrrad gut zu erreichen. Ein ganz besonderes Highlight ist die Handwerk Erlebnisroute. Traditionelle Handwerksbetriebe aus der Region Mittleres Fuldatal, die mit ihrer Hände Arbeit Körbe flechten, Brot backen oder töpfern, laden Sie zu einem Besuch in ihre Werkstätten, Höfe und Läden ein. Mitmachen gerne erwünscht!

Wenn Sie gerne Mountainbike fahren, dann bieten Ihnen die ausgedehnten und traumhaften Mischwälder Waldhessens eine großartige Kulisse für erlebnisreiche Touren. Die gemäßigte Mittelgebirgslage ist bestens geeignet für Einsteiger und Familien mit Kindern, aber durchaus auch für ambitionierte Radsportler. Ihnen stehen zahlreiche Strecken in verschiedenen Schwierigkeitskategorien zur Verfügung.

In Bebra, direkt an der gemächlich dahinfließenden Fulda gelegen, befindet sich auch der Breitenbacher Badesee. Dieses Naturidyll gilt in Kreisen von Wohnmobilisten schon seit einigen Jahren als Geheimtipp in Deutschland. Dort können Sie innerhalb der Badesaison vom 1. Mai bis zum 31. August ausgiebigen Bade- und Wasserspaß genießen. Die Radstation Bebra und der Gastronomiebetrieb ...dat Ding am See vermieten dort eine Vielzahl von verschiedenen Wasserfahrzeugen, u. a. Tretboote, Ruderboote, Kanus, Kajaks, Stand Up Paddling & Windsurfing Boards.

Sportliche Freizeitvergnügen in der Grimmheimat Foto: Grimmheimat Nordhessen © Paavo Blåfield Foto: Grimmheimat Nordhessen © Paavo Blåfield Foto: Grimmheimat Nordhessen © Paavo Blåfield Foto: Grimmheimat Nordhessen © Paavo Blåfield © Radstation Bebra © Radstation Bebra © Radstation Bebra © Radstation Bebra © Radstation Bebra © Mittleres Fuldatal e.V.

Andi und Anke, die Betreiber der Radstation Bebra, stammen ursprünglich aus Nord- und Süddeutschland und leben mittlerweile schon seit einigen Jahren in der schönen waldhessischen Stadt Bebra in der Mitte Deutschlands. Ihre Leidenschaft gilt dem Radfahren und dem Stand Up Paddling. Die große Freude an diesen beiden Sport- bzw. Freizeitvergnügen hat sie vor drei Jahren dazu bewegt, die Radstation Bebra ins Leben zu rufen: "Wir lieben das mittlere Fuldatal - dort leben zu können, wo andere Urlaub machen... das ist ein wirklicher Traum. Als Eltern von 5 Kindern können wir außerdem ein Lied davon singen, wie schwer es manchmal ist, ein Freizeitvergnügen zu finden, an dem alle Familienmitglieder mit gleicher Freude teilhaben können. Radfahren und Stand Up Paddling gehören definitiv dazu.

Wir stehen Euch gerne zur Verfügung, um Eure Urlaubs- und Freizeitgestaltung aufregend und aktiv zu gestalten. Ein angenehmer Mix aus Freizeitspaß und Sport für die ganze Familie... das ist unser Ansporn. Unsere Gäste können ohne Stress auch mit dem Zug nach Bebra reisen. Die Stadt Bebra war früher eine bedeutende Eisenbahnerstadt, die mit ihrem großen Rangierbahnhof einen der wichtigen Knotenpunkte von Nord nach Süd und West nach Ost für viele Länder Europas bildete. Und gleich an jenem bedeutenden Bahnhof, der aktuell im historischen Anlehnen aufwändig saniert und wieder aufgebaut wird, findet Ihr auch unsere Radstation. Ihr könnt bei uns E-Bikes/Pedelecs, Mountainbikes, Trekking- und Citybikes, Kinderräder und Anhänger sowie geeignetes Fahrradzubehör mieten. Gerne helfen wir Euch bei der Ausarbeitung und Planung Eurer individuellen Fahrrad-Erlebnistour in unserer traumhaften Urlaubsregion."

Terminvereinbarung und Reservierung: 0177-3071837

info@radstation-bebra.de

www.radstation-bebra.de