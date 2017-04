Ristorante „La Perla“ in Körle

Schon beim Betreten des Ristorante überrascht die feine und gediegene, aber dennoch gemütliche Gestaltung des Gastraums angenehm. Dunkles Holz gepaart mit hellem Naturstein gibt dem Raum zusammen mit ausgesuchten Accessoires ein ganz eigenes Ambiente.

Sofort spürt der Gast, mit welch großer Liebe hier die Eigentümer, Familie Tesi aus Kalabrien, der Stiefelspitze Italiens, dieses Flair geschaffen hat. Auch beim Studium der Speise- und Getränkekarte verstärkt sich dieser Eindruck nochmals. Ausgesuchte italienische Spezialitäten ergänzt durch eine monatlich wechselnde Sonderkarte und erlesene Weine aus vielen guten italienischen Anbaugebieten steigern die Erwartung an kulinarische Gaumenfreuden.

„Die Zufriedenheit unserer Gäste bestimmt unser tägliches Handeln“, sagt Nico Tesi, „denn nur zufriedene Gäste sind gute Gäste und kommen auch wieder“, so Tesi weiter. Und der nun schon viele Jahre anhaltende Erfolg des „La Perla“ gibt ihm völlig Recht.

Ein großer Festsaal komplettiert das Angebot

Früher hatte jedes noch so kleine Dorf einen Festsaal oder zumindest eine Festscheune. Heute ist das leider schon zur Ausnahme geworden. Nicht so in Körle, das „La Perla“ bietet in dem Saal Platz für 100 Gäste. Der Saal verfügt über eine deutlich erhöhte und geräumige Bühne sowie eine eigene große Schankanlage. Somit kann der Raum völlig autark und unabhängig vom Ristorante betrieben werden. Die angebotenen Service-Leistungen im Saal können individuell von „all inclusive“ bis hin zu stark abgespeckten Möglichkeiten wie zum Beispiel „Selbstbedienung“ vereinbart werden. Kalte und warme, exklusive oder einfache Buffets, werden angeboten, übrigens auch außer Haus. So werden Familienfeiern, Firmenfeiern, Jubiläumsfeiern, ja Veranstaltungen jeder Art, zu einem unvergesslichen Erlebnis im „La Perla“ in Körle.

Für kleine und größere Gruppen öffnet das Ristorante

Auch außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten steht das „La Perla“ für zum Beispiel Wandergruppen, Biker- Gruppen, Familien- oder Firmenessen nach vorheriger Anmeldung selbstverständlich zur Verfügung. Gern richtet die Familie Tesi auch würdige Trauerfeierlichkeiten nach Beerdigungen auf dem nahen Friedhof aus. Freundliche Gastlichkeit und gleichbleibend hohe Qualität zu fairen Preisen sowie die Nähe zum Gast sind die Erfolgsgaranten für die Familie Tesi.

Küche täglich: 17:30 - 23:00 Uhr

Sonntag/Feiertag: 11:30 - 14:00 Uhr und 17:30 - 23:00 Uhr, mittwochs Ruhetag

Hier finden Sie uns: Ristorante Pizzeria La Perla

Bahnhofstr. 1 34327 Körle

Tel. 05665-922875 Fax +49 56 64 93 93 10

info@la-perla-koerle.de | www.laperla-koerle.de