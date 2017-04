Natürlich – Sinnlich – Genießen

Der Waldgasthof Guttels liegt inmitten wunderbarer Natur und ist wie geschaffen mal den Alltag und die Hektik zu vergessen. Wir laden Sie herzlich ein, in gemütlicher Atmosphäre ein leckeres Essen mit allen Sinnen zu genießen.

Unsere Küche ist frisch, wir lieben es mit natürlichen regionalen, teils biologischen und sorgfältig ausgewählten Lebensmittel, für unsere Gäste zu kochen. Lebensmittel so natürlich wie möglich, ohne Verarbeitung von Zusatzstoffen oder Geschmacksverstärker. Wir verwenden Fleisch und Wurstwaren aus regionaler artgerechter Tierhaltung. Eier, Käse und Geflügel beziehen wir aus Bio-Betrieben in der Nachbarschaft und natürlich backen wir unsere Kuchen, Torten und Brote selber.

Lassen Sie sich ein auf einen Besuch bei uns. Genießen Sie die Welt der fünf Sinne in Verbindung mit Natur, Essen und Bewegung. Unser Gasthof ist von Mittwoch bis Sonntag ab 14:00h geöffnet. Warme Küche von 17:00h bis 21:00h. Hof Guttels liegt nur ca. 4 km vom Zentrum Rotenburg (an der Fulda) entfernt und nur ca. 3 km vom Ortsteil Braach, wo Sie den legendären Kuckucksmarkt und auch den Kletterwald von German Quest besuchen können. Neben diesen Freizeitangeboten lädt die Region zu unzähligen anderen erholsamen bis spannenden Freizeitaktivitäten ein, so dass es durchaus lohnenswert ist, auch ein paar Tage zu bleiben.

Wir laden Sie ein, in unserer gemütlichen Ferienpension zu übernachten. In unseren Unterkünften können Sie die Hektik des Alltags in der Ruhe der Natur hinter sich lassen. Unsere gemütlichen Gästezimmer und die komfortable Ferienwohnung verheißen beste Erholung. Das Ferienhaus bietet Platz für 6 Personen (Wohnzimmer, Küche, Bad, 2 Schlafzimmer) Lassen Sie sich darauf ein – wir freuen uns auf Sie.

Hof Guttels liegt eingebettet in einen herrlichen Wald am Guttelsbach in einer wunderschönen Tal Aue. Die Waldwege laden ein zum Wandern, Walken, Biken oder auch einfach zum Genießen der Ruhe. Bei Ihren Aufenthalten in der Natur werden Sie nur sehr selten oder auch gar nicht von dem sonst so gewöhnlichen Zivilisationslärm gestört. Dafür hören Sie den Wind in den Blättern, die Vögel, die Grillen und andere leise Geräusche, die sonst oft untergehen.

Kinder sind bei uns besonders herzlich willkommen.

Kontakt und Reservierung

Hof Guttels Waldgasthof und Ferienpension

Hof Guttels 1, 36199 Rotenburg a. d. Fulda

Telefon: 06623 / 914 7072

www.hofguttels.de

Email: waldgasthof-guttels@gmx.de