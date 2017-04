Sommer. Sonne. Landgut Walkemühle!

Der Mühlbach plätschert fröhlich vor sich hin, Blumen blühen in allen Farben und der Walnussbaum spendet Schatten in unserem Hofgarten: Wo könnte es schöner sein als bei uns, im Landgut Walkemühle?

Ob alleine, zu zweit oder mit Ihren Lieben und Freunden – genießen Sie den Sommer im Hofgarten und auf der Terrasse des Landgutes Walkemühle. Freuen Sie sich auf unser Muttertagsmenü am zweiten Sonntag im Mai von 11.30 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr. Und auf unsere Sommer-Brunches am 16. Juli und am 13. August, jeweils ab 10.30 Uhr.

+ Auch unsere BBQ-Specials sind weit über Frankenberg hinaus berühmt und äußerst beliebt. In diesem Jahr wird am 14. Juli Wild aus dem Smoker serviert, am 28. Juli dreht sich alles um Fisch und am 25. August gibt es Schwein in allen Variationen. Natürlich bieten wir Ihnen auch die Klassiker vom Grill, wie Rinder-, Schweine- oder Hähnchensteaks. Dazu reichen wir knackige Salate, feine Saucen, Ofenkartoffeln und mehr.

+ So beliebt sind unsere BBQ-Specials, dass wir in diesem Jahr sogar verraten, wie man genauso schmackhaft grillen und smoken wie wir: Beim BBQ-Kochkurs am 15. August ab 18 Uhr plaudern wir fast alle unsere Geheimnisse aus. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Genießen Sie das Klappern des Mühlrades und das stimmige historische Ambiente. Wir freuen uns schon darauf, Sie in der fast 660 Jahre alten Walkemühle zu begrüßen.

Öffnungszeiten Restaurant & Café

Montag, Mittwoch bis Freitag 14:00 – 22:00 Uhr

(Kleine Karte von 14.00 – 18:00 Uhr, Große Karte von 18:00 – 22:00 Uhr)

Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11:30 – 22:00 Uhr

Öffnungszeiten Hofgarten

Unser Hofgarten hat für Sie ab dem 01.05.2017 bei schönem Wetter zu den gleichen Zeiten geöffnet.