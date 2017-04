Das Tor zum Mittelalter

www.schlossberlepsch.de/schloss

Ganzjährig geöffnet (bitte vorab reservieren):

Januar - März

Fr - Sa ab 12.30 Uhr So, feiertags ab 12.00 Uhr

April - Dezember

Mi - Sa ab 12.30 Uhr So, feiertags ab 12.00 Uhr

Jeden Monat findet außerdem an einem Sonntag für jeden Liebhaber feiner und frischer Küche das Festliche Mittagsbuffet statt, das mit seiner reichhaltigen Auswahl zum Schmausen und Genießen einlädt. Buchbar: In der Regel jeden 2. Sonntag im Monat und feiertags, 12 Uhr - 14.30 Uhr

In der traditionsreichen Berlepscher Tafelrunde verbringen die Gäste einen unvergesslichen Moment in glücklicher Zweisamkeit. Und in der warmen Jahreszeit kann man das Menü auf dem einmaligen Söller genießen. Dieser ist nur für diesen Anlass zu haben und gilt als einer der traumhaftesten Balkone mit Blick auf das Werratal.