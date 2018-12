80-Jähriger mit 1,51 Promille verursacht Unfall im Harz

Ein betrunkener 80-Jähriger hat einen Unfall im Landkreis Göttingen verursacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 17.10 Uhr im Bad Lauterberg im Harz.

Der alte Mann wollte vom Parkplatz eines örtlichen Supermarktes auf die Barbiser Straße fahren. Beim Abbiegen übersah er dabei offenbar das Auto einer 64-Jährigen aus Scharzfeld, einem Ortsteil von Herzberg am Harz. Es kam zum Zusammenstoß.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei in einer Pressemitteilung mit etwa 4000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten schließlich fest, dass der Senior am Steuer betrunken war. Es wurde letztlich eine Blutentnahme im Krankenhaus in Herzberg angeordnet.

Die Beamten stellten zudem den Führerschein des betagten Mannes sicher. Er muss nun laut Polizei mit einem Fahrverbot von mehreren Monaten und einer recht hohen Geldbuße rechnen.

Karte: Hier passierte der Unfall