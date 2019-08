150 Jahre Südharzstrecke: Aktionstag am Bahnhof Herzberg

Fest mit Zugtaufe

Ein Triebwagen auf der Fahrt in Richtung Herzberg: Dort soll am Sonntag eine Zugtaufe stattfinden.

Die Südharzstrecke zwischen Northeim und Nordhausen feiert in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag. Deshalb findet am Sonntag, 11. August, von 10 bis 16 Uhr auf dem Bahnhof in Herzberg eine Jubiläumsfeier statt.