40 Jahre Göttinger Kreisverband: Grüne feiern ihre gute Bilanz

Ausgelassene Stimmung

+ © Per Schröter Jürgen Trittin: Der Göttinger Bundestagsabgeordnete und frühere Bundesumweltminister gehörte zu den Rednern des Abends. © Per Schröter

Göttingen – Ausgelassene Feierstimmung herrschte am Samstagabend in der Alten Fechthalle in der Geiststraße, wo der Kreisverband der Göttinger Grünen im Rahmen seines Neujahrsempfangs gleichzeitig sein 40-jähriges Bestehen als auch das 30-jährige Bestehen von Bündnis 90/Die Grünen feierte.