65-jähriger Hotelgast im Harz seit Freitag vermisst

Seit Freitagmittag wird der 65 Jahre alte Klaus F. (siehe Foto) aus einem Hotel im Osteroder Ortsteil Reifensbeek-Kamschlacken vermisst.

Aktualisiert um 12 Uhr - Nach Informationen der Polizei wurde der Mann aus Lübeck zuletzt im Bereich der „Magdeburger Hütte“ gesehen, von wo aus er weiter über die „Hanskühnenburg“ zurück zum Hotel wandern wollte.

Dort kam der langjährige Stammgast, der sich gut im Harz auskennen soll, jedoch bis zum Abend nicht an. Der Hotelbesitzer erstattete daraufhin Vermisstenanzeige bei der Polizei in Osterode. Eine Suchaktion der Beamten mit Unterstützung der Feuerwehren Herzberg, Osterode, Riefensbeek, Sieber sowie Rettungshunden, weiteren Rettungskräften, dem zuständigen Revierförster und einem Nationalparkteam verlief bis in die Nacht ergebnislos.

Die Suche wurde am Samstag und Sonntag fortgesetzt. Rund 100 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seien seit Sonntagmorgen im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizei. Sie sollen bis zum Sonnenuntergang nach dem Vermissten suchen. Zudem soll ein Hubschrauber eingesetzt werden. Die Maschine aus Hannover hätte wegen des schlechten Wetters in den vergangenen Tagen nicht früher eingesetzt werden können, so der Sprecher.

Personenbeschreibung: etwa 1,70 Meter groß, schlank, Oberlippenbart, zuletzt bekleidet mit beiger Jacke, blau meliertem Pullover mit Streifen. Wer Klaus F. gesehen hat oder Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 05522 / 508 115 bei der Polizei Osterode oder über Notruf 110 bei der Polizei Göttingen zu melden.