Unfall beim Abbau von Bäckerei-Buden: Göttinger im Harz schwer verletzt

Arbeiter eingeklemmt

Beim Abbau von mehreren Buden einer Bäckerei erlitt ein 48-jähriger Göttinger am Montag in den Vormittagsstunden in Bad Lauterberg im Harz schwere Verletzungen.