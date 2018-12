Drei Verletzte bei Brand in einem Fachwerkhaus in Adelebsen

Sieben Feuerwehren im Einsatz

+ © Freiwillige Feuerwehr Adelebsen/nh Brand in einem Adelebsener Fachwerkhaus: Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern. © Freiwillige Feuerwehr Adelebsen/nh

Adelebsen. Bei einem Brand in einem Wohnungshaus in Adelebsen sind in der Nacht zu Samstag drei Personen verletzt worden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Adelebsen mitteilte, ist das Feuer gegen 2 Uhr in einem Fachwerkhaus in der Langen Straße ausgebrochen.