Faulbrut bedrohtden Bienennachwuchs in Rosdorf und Friedland

Sperrbezirk in vier Ortsteilen

Göttingen. In vier Bienenstöcken in Niedernjesa (Gemeinde Friedland), Volkerode, Settmarshausen und Olenhusen (Gemeinde Rosdorf) ist die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Der Landkreis hat eine Sperrzone ausgerufen, die sofort in Kraft tritt.