Attraktive Spielplätze sollen Familien in die Uni-Stadt locken

Der Spielplatz Schillerwiesen: Damit die Erneuerung im kommenden Jahr deutlich attraktiver ausfallen kann, bittet die Stadtverwaltung um Spenden. © Bernd Schlegel

Attraktive Spielplätze in Göttingen sollen dabei helfen, dass auch Familien aus der Region nach Göttingen kommen. Unter anderem läuft eine Spendenaktion.

Göttingen – Mit Unterstützung von Spendern soll der künftige Spielplatz auf der Schillerwiese in Göttingen noch attraktiver werden. Die Aktion läuft bis Ende August.

Für die Sanierung des Spielplatzes, der auch bei vielen Familien aus der Region beliebt ist, stehen im Göttinger Haushalt im kommenden Jahr 450.000 Euro bereit.

Zusätzliches Spielgerät

Die Spenden die Anschaffung eines zusätzlichen Spielgerätes beziehungsweise eine ergänzende Beschattung ermöglichen. Je nach Spendenerlös kann die zusätzliche Ausstattung des Spielplatzes größer oder kleiner ausfallen.

Aufgrund der großen und auch überregionalen Bedeutung des Gartenbaudenkmals und mehr noch Erholungsortes Schillerwiese sowie des Spielplatzes sollen die Spenden helfen, an diesem Ort einen besonders attraktiven Anziehungspunkt für Groß und Klein zu schaffen.

Spendenkonto steht bereit

Gespendet werden kann unter dem Stichwort „Spende Spielplatz Schillerwiese 2024“ auf das Konto der Stadt bei der Sparkasse Göttingen IBAN: DE56 2605 0001 0000 0000 42, Verwendungszweck: „Spende Spielplatz Schillerwiese 2024“.

Spender werden ab einem Betrag von 300 Euro zum Abschluss der Spendenkampagne, sofern nicht anders gewünscht, namentlich im Internet genannt. Darüber hinaus ist ein Sponsorenschild am Spielplatz vorgesehen, auf dem alle Spender genannt werden, die das Projekt mit mehr als 1000 Euro unterstützt haben.

Überregional bekannter Spielplatz

Der Kinder-Spielplatz im Naherholungsgebiet Schillerwiese gilt als einer der überregional bekanntesten und beliebtesten Spielplätze in der Uni-Stadt. 2002 auch nach der großzügigen Unterstützung zahlreicher Spender gebaut, ist aber inzwischen in die Jahre gekommen und muss daher saniert werden. Dabei wird sein Standort leicht verlagert. Der Spielplatz wird in direkter Nähe zum aktuellen Standort neu aufgebaut.

Im vergangenen Jahr gab es eine erste Befragung, Dabei konnten Familien erste Wünsche für die Gestaltung äußern. Schon bald ist eine zweite Befragungsrunde geplant. Dabei sollen sich die Besucher zu möglichen Umbauvarianten äußern.

Geplante Neugestaltung im Cheltenhampark

Einen Schritt weiter ist die Stadtverwaltung bereits bei der geplanten Neugestaltung des Spielplatzes im Cheltenhampark in der Nähe des Albaniplatzes. Bei der Befragung kam heraus, dass sich Familien einen Wasserspielplatz wünschen. Außerdem sollen bei der Gestaltung die Themen Schatten, Naturräume und Sicherheit besonders berücksichtigt werden.

Der Spielplatz im Cheltenhampark: Er soll 2024 erneuert werden. Familien mit Kindern wurden nach Wünschen für das Projekt befragt. © Bernd Schlegel

Konkret gewünscht wurde außerdem ein anspruchsvolles Klettergerät sowie viele Schaukelmöglichkeiten. Für Kleinkinder gab immer wieder den Wunsch nach einem überdachten Sandkasten mit einer Umrandung, die als Sitzmöglichkeit dienen kann. Außerdem wurden Probleme mit Abfall auf dem Spielplatz angesprochen. (Bernd Schlegel)