Aufforstung bei Lenglern: Aus Eicheln werden Eichen

Eichelsaat: Stephanie Rompf sitzt in der alten Pflanzmaschine und sät die Eicheln aus.

In diesem Jahr gibt es eine reiche Eichelernte. Das sogenannte Eichen-Mastjahr kommt nur einmal pro Jahrzehnt vor.

Mit einer historischen Saatmaschine kommen die Eicheln in den Boden. Auf dem Gelände der ehemaligen Munitionsfabrik Muna im Wald zwischen Parensen, Harste und Lenglern wird das Saatgut auf einer geräumten Fläche von zwei Hektar nun gepflanzt.

Vor anderthalb Wochen sammelte Hausmann gemeinsam mit Studenten und Praktikanten Eicheln bei Nienhagen in der Revierförsterei Escherode im eigenen Forstamt. Dabei markierte sie gezielt Bäume, die besonders vital und wüchsig erschienen.

Damit soll sichergestellt werden, dass besonders gutes Erbgut weitergegeben wird. Insgesamt 740 Kilogramm Eicheln wurden so an zwei Tagen gesammelt. Nun musste das Saatgut so bald wie möglich unter die Erde, da es nicht allzu lange aufbewahrt werden kann.

Mit einer alten umgebauten Pflanzmaschine werden die Eicheln auf der Fläche gesät. Dazu setzt sich Stephanie Romof, Anwärterin in der Försterei Goseplack, in den Anhänger und wirft die Eicheln einzeln in einen Trichter.

Die Maschine pflügt eine Furche in die Erde, wo das Saatgut etwa sechs bis acht Zentimeter tief in einem Abstand von sechs bis zehn Zentimetern gepflanzt wird. Die Eichlen fallen durch den Trichter in die Furche und die Maschine verschließt diese anschließend wieder mit Erde.

+ Mastjahr: 740 Kilogramm Eicheln erntete Dajana Hausmann mit zahlreichen Helfern. Das entspricht dem Gewicht von einem halben Mittelklassewagen. © Dajana Hausmann/nh

Bei Unebenheiten im Boden schiebt die Maschine zu wenig Erde über die Eicheln. Dann muss per Hand nachgeholfen werden.

Pro Hektar werden etwa 300 bis 350 Kilogramm Eicheln gepflanzt. Das dauert ein bis zwei Tage, da es zwischendurch einige Unterbrechungen gibt.

Diese alte Saattechnik wird heutzutage kaum noch angewandt, da im Wald meist kein Platz für derartig große Maschinen ist.

Die Fläche sei sehr gut und ordentlich geräumt worden, sagt Förster Klaus Wolkenhauer. „Die Nährstoffe sind alle noch im Boden und wir haben hier einen sehr nährstoffreichen Boden“, sagt er.

Zuvor standen Fichten auf der Fläche. Eichen sind laut Wolkenhauer aber aufgrund der Nährstoffsituation „klimasicherer“. Noch vor der Eichelsaat wurde auf der Fläche Roggen gepflanzt. Er solle das Keimen der Eicheln unterstützen, so Hausmann.

Als Schutz vor Wildtieren, die die Eicheln ausgraben könnten, sollen Zäune aufgestellt werden.