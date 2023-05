„Nicht finanzierbar“: Aus für NDR-2-Soundcheck-Festival in Göttingen

Festival

Das NDR-2-Soundcheck-Festival in Göttingen war acht Jahre ein Renner. Aus finanziellen Gründen ist jetzt Schluss mit der Veranstaltung.

Göttingen – Das NDR-2-Soundcheck-Festival war seit 2012 und bis zur Pandemie-Pause 2020 „das“ Live-Musikereignis auch für das junge Publikum in Göttingen. Bis zu 20 000 Besucher – auch von weither – kamen zum dreitägigen Fest in verschiedene Spielstätten in der Uni-Stadt. Damit ist nun Schluss. Einen Neustart wird es nicht geben, verkündete NDR-2-Programmchef Torsten Engel und nannte finanzielle Gründe.

Der NDR muss sparen. Schon deshalb wurde seit Längerem gemunkelt, ein Sparopfer könnte der „Soundcheck“ sein. „Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich gegenüber den Vorjahren grundlegend geändert“, begründet Torsten Engel und nennt Stichworte wie „die Pandemie, Preissteigerungen und Einsparvorgaben im NDR“.

+ Stars beim NDR-2-Soundcheck-Festival: Auch Gentleman war 2016 beim Abschlusskonzert vor mehr als 6000 in der Lokhalle dabei. Archiv-Foto: Harald Kuhl © Harald Kuhl

NDR-2-Programmchef Engel: Keine Neuauflage von Soundcheck-Festival in Göttingen

Die Grundvoraussetzungen sind nicht mehr gegeben, daher wird es keine Neuauflage des Newcomer-Events geben können. Das teilten die Stadtverwaltung und NDR 2 mit. Nach der pandemiebedingten Pause hatten sich NDR 2 und Stadtverwaltung zuletzt in den vergangenen Monaten gemeinsam darum bemüht, das Festival wieder stattfinden zu lassen.

„Auch eine mögliche Neustrukturierung des Festivals hat ergeben, dass die Großveranstaltung nicht finanzierbar wäre, auch nicht mit einer spürbaren Erhöhung der Förderung durch die Stadt Göttingen.“ Die Entscheidung ist keine gegen das überregional beliebte NDR 2 Soundcheck Festival, sondern eine rein betriebswirtschaftliche.“

Ed Sheeran, Dua LIpa und Zara Larsson waren in Göttingen beim NDR-2-Soundcheck-Festival

Ed Sheeran, Sam Smith, Dua Lipa, Tom Walker, Zara Larsson und Alice Merton – sie alle kamen als Newcomer nach Göttingen und kurz danach groß raus. Die Veranstalter hatte ein gutes Näschen für Musikerinnen und Musiker, die durchstarteten. Das kam an: mehr als 20000 Besucher waren in Göttingen pro Festival dabei.

Ein Lichtblick für Live-Musik-Fans könnte das neue Konzert-Konzept stars@ndr2 - songs & stories werden. Zusammen mit der Stadt plant NDR 2 diese exklusive, kostenfreie Veranstaltung auch nach Göttingen zu bringen. (Thomas Kopietz)

In Göttingen gab es kürzlich einen Musik-Ausflug des Symphonieorchesters ins Reich der Habsburger.

Rubriklistenbild: © Harald Kuhl