Ausgehtipps für Südniedersachsen: Von aufrührerisch bis kreativ

Rebellische Frauen, Berichte eines Schauspielers, der ein Alt-68er war, eine Ausstellung zu Sport und Integration und dazu einen Schuss Blues, Gospel und Rock: Das sind unsere Tipps fürs nächste Wochenende.

Das finden Sie hier: „Drei Frauen in Deutschland“: Literarische Revue mit Gesine Cukrowski, Karoline Eichhorn und Teresa Harder in Göttingen | Axel Mehner & Klaus Wißmann stellen ihr neues Album in der Tangente vor | Theater der Nacht: Zum Auftakt der neuen Saison gibt es ein Stadtfest in Northeim | Der Schauspieler Claus Theo Gärtner (bekannt als Detektiv Josef Matula) spricht über die 68er-Bewegung in Göttingen | Der Berliner Gospelchor Joyful Singers ist in Northeim zu Gast | „Entscheidend ist auf dem Platz!": Sonderausstellung in Friedland zum Thema Sport und Integration | Rock mit Uwe Freymuth und Ben Sommer in Göttingen | Stadtwette und NDR-Sommerparty in Duderstadt

An einem der schönsten Orte Kassels findet am Samstag das Sommernachts-Open-Air mit dem Staatsorchester Kassel statt. Diese Veranstaltung und noch viel mehr finden Sie auf unserer Veranstaltungsseite für Nordhessen.

Literarische Revue: Drei aufrührerische Frauen

„Drei Frauen in Deutschland“ heißt beim Göttinger Kultursommer eine literarische Revue mit den preisgekrönten Schauspielerinnen Gesine Cukrowski, Karoline Eichhorn und Teresa Harder. Sie lesen aus 200 Jahren deutscher Geschichte entlang der Lebenslinien von Bettina von Arnim (1785 bis 1859 ), Else Lasker-Schüler (1869 bis 1945) und Erika Mann (1905 bis 1969). Es sind berührende, oft humorvolle Einblicke in drei Frauenleben und Gedanken von verstörender Aktualität. Erika Mann, die mit ihrem Ensemble Pfeffermühle, ihrem scharfzüngigen politischen Kabarett in Zürich, allabendlich für Saalschlachten mit schweizerischen NS-Anhängern sorgte, entwickelte sich im Laufe ihres Lebens von einer vergnügungssüchtigen Bohemienne zu einer politisch denkenden und aktiven Frau. Ähnlich provozierend waren schon Jahrzehnte vorher die Bürgerschreckauftritte der großen Lyrikerin Else Lasker-Schüler, der aus dem Deutschen Reich vertriebenen jüdischen Literatin. Und Bettina von Arnim, geborene Brentano, provozierte das bürgerliche und aristokratische Establishment ihrer Zeit mit ihren Sozialanklagen und ihrem Einsatz für Arme und Unterdrückte.

Samstag, 11. August, 20 Uhr, Deutsches Theater in Göttingen, Theaterplatz 11. Eintritt: 16 bis 32 Euro, Restkarten an der Abendkasse. Info

Konzert mit Axel Mehner & Klaus Wißmann

Von Sommerloch kann beim Göttinger Duo Axel Mehner & Klaus Wißmann keine Rede sein. Denn am Freitag stellen die beiden Musiker ihr zweites Album "Fast so wie der Blues" in der Tangente vor. Es ist diesmal kein heller „Sommermond“ wie das Vorgängeralbum hieß, sondern teilweise etwas dunklere und tiefer Anklänge im Hochsommer - eben „Fast so wie der Blues". Die Songs von Mehner, gepaart mit den musikalischen Highlights von Klaus Wißmann sind auch auf diesem Album wieder zu einer stimmigen Gesamtbearbeitung verschmolzen. Sie ergeben laut Musikritik eine intensive, mit Bedacht zusammengestellte und gut abgemischte CD, die das Live-Erlebnis stimmungsvoll wiedergibt.

Freitag, 10. August, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), Tangente in Göttingen, Goetheallee 8a. Spenden willkommen. Info

Theater der Nacht: Auftakt mit Stadtfest

Am Freitag startet das Theater der Nacht in Northeim in seine neue Spielzeit. Der Auftakt dazu wird am Samstag bei einem großen Stadtfest gefeiert, das vom Theater der Nacht, der Stadt und den Stadtmachern Northeim ausgerichtet wird. Ab 16 Uhr können sich die Besucher in der Innenstadt auf Theateraufführungen, Spiele, Kulinarisches, Livemusik und die Premiere des Open Air-Spektakels „Northlantis“ freuen. Das Programm im Überblick Innenstadt: 16 bis 19 Uhr Stände und Aktionen, Buchvorstellung „Northeim – voll versunken“, Theaterstück „Die U-Boot-Teufelin" der Corvi-Unicorns; Theater der Nacht: 19 Uhr Lesung „Northeim – voll versunken“, 19.30 Uhr Losgehparty am Kirchplatz mit den Music-People und den Schrägen Vögeln, 20 Uhr Wander-Theaterstück „Northlantis – die versunkene Stadt“.

Samstag, 11. August, ab 16 Uhr, Innenstadt in Northeim, und ab 19 Uhr Theater der Nacht in Northeim, Obere Str. 1. Info

Claus Theo Gärtner spricht über die 68er

Der Schauspieler Claus Theo Gärtner, unter anderem bekannt als kantiger Detektiv Josef Matula aus der Krimireihe „Ein Fall für Zwei", spricht am Freitag im Alten Rathaus über die Göttinger 68er-Bewegung. Was viele nicht wissen: Gärtner hat Wurzeln in der Universitätsstadt, denn er hat 1966 am Deutschen Theater unter Heinz Hilpert debütiert. Gemeinsam mit dem Bühnenbildner Gralf-Edzard Habben gründete er 1968 die Kneipe Audimin – ein beliebter Treffpunkt der damaligen Studenten- und Schülerbewegung. Als politischer Kopf, der in der 68er-Bewegung und im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) aktiv war, berichtet der Schauspieler im Rahmen der Ausstellung „Klappe auf! Ausstellung zur 68er-Bewegung in Göttingen" von dieser spannenden Zeit.

Freitag, 10. August, 19 Uhr, Altes Rathaus in Göttingen, Markt 9. Eintritt: 9 Euro, Kartentelefon: 0551/ 4002843. Info

+ Bekannt als Detektiv Josef Matula aus der Krimireihe „Ein Fall für Zwei": Claus Theo Gärtner. Er spricht als Alt-68er über diese Zeit. © Foto: Christian Charisius/dpa/nh

Northeim: Gospels mit den Joyful Singers

Der Berliner Gospelchor Joyful Singers gibt in seiner aktuellen Sommertournee am Freitag ein Konzert in Northeim und präsentiert sein neues Programm „God’s Children". Der fünfstimmige Chor aus Berlin betrachtet das Thema Kindsein aus verschiedenen Blickwinkeln und trägt alte und neue Gospels vor. Die 25 Sänger gehen tagsüber den verschiedensten Berufen nach und treffen sich einmal in der Woche zur Probe. Neben Gospels gehören zum Repertoire aber auch Lieder aus Lateinamerika, Afrika, den Ländern Europas sowie seit einigen Jahren Eigenkompositionen. Einige Mitglieder des Chores spielen selbst Instrumente, die dann auch im Konzert zu hören sind.

Freitag, 10. August, 19.30 Uhr, Gospelkirche in Northeim, Teichstr. 58. Eintritt frei. Info

Rock mit Uwe Freymuth und Ben Sommer

Wem angesichts der heißen Sommertage der Sinn nach musikalischer Abkühlung steht, für den lohnt sich am Samstag ein Abstecher in den kühlen Kleinen Ratskeller. In der Reihe „Gewölbeklänge" werden Uwe Freymuth und Ben Sommer das Publikum bei ihrem Akustikkonzert ab 21 Uhr mit Rock, Folk und Punk unterhalten.

Samstag, 11. August, 21 Uhr, Kleiner Ratskeller, Göttingen, Jüdenstr. 30. Eintritt frei. Info

Ausstellung zu Sport und Integration

Der Titel der aktuellen Sondersausstellung „Entscheidend ist auf dem Platz!" zum Thema Sport und Integration im Grenzdurchgangslager Friedland ist ein Zitat des Fußballers und Trainers Adi Preißler. Es trifft auch auf die Integrationswirkung des Sports zu: Entscheidend ist, was auf dem Spielfeld geschieht. Der Sport schafft einen Rahmen, in dem sich Menschen begegnen, sich einander zugehörig fühlen. Doch wie kann Integration durch Sport gelingen? Welche Rolle spielen dabei Geschlecht, Leistung oder die Frage, wie Menschen sozialisiert wurden? Was können beispielsweise Migrantensportvereine dabei leisten? Diese Fragen beleuchtet der wissenschaftliche Leiter des Museums Friedland, Dr. Steffen Wiegmann, der die Ausstellung kuratiert hat, anhand verschiedener Themen und Biografien – unter anderem der Biografie des früheren Göttinger Basketballprofis Wilbert Olinde, des Fußballspielers Sergej Evljuskin (KSV Hessen Kassel) und der Übungsleiterin Nevin Sahin (SV Türk Gücü Hildesheim).

Eröffnung Samstag, 11. August, 14 Uhr, Nissenhütte im Zentrum des Grenzdurchgangslagers Friedland, Heimkehrerstr. 8. Info

+ Sport und Integration: Eine Sonderausstellung unter dem Titel „Entscheidend ist auf dem Platz!" wird in Friedland eröffnet. © Grenzdurchgangslager Friedland/nh

Duderstadt: Stadtwette und Sommerparty

Jetzt ist Kreativität in Duderstadt gefragt. Die Stadt ist eine von vier Stationen der NDR 1 Niedersachsen und Hallo Niedersachsen-Sommertour, bei der es darum geht, gegen den NDR eine Stadtwette zu gewinnen. Nach Norden, Neustadt am Rübenberge und Georgsmarienhütte geht die Wette am Samstag ins Eichsfeld, und seit Montagmorgen steht auch fest, um welche Aufgabe genau es sich handelt. Mindestens 250 Duderstädter müssen gemeinsam „Ha! Ha! Said the Clown" singen – ein Klassiker der legendären Manfred Mann’s Earth Band, die später am Abend ein kostenloses Konzert auf der Bühne an der Marktstraße geben wird. Mit dem Massen-Ständchen ist es allerdings noch nicht getan. Damit der Song richtig zur Geltung kommt, haben die Duderstädter bis Samstagabend Zeit, die Stadt rund um die Bühne in eine Zirkuskulisse zu verwandeln und sich selbst passend dazu in Schale zu werfen. Wie sich die Eichsfelder dabei schlagen, erfahren Neugierige am Samstagabend in der Innenstadt und im Fernsehen. Das NDR-Regionalmagazin „Hallo Niedersachsen" sendet ab 19.30 Uhr live aus Duderstadt. Im Anschluss steigt die große NDR-Sommerparty, bei der – egal ob Wette gewonnen oder nicht – ausgiebig gefeiert werden soll.

Samstag, 11. August, 19.30 Uhr, Bühne an der Marktstraße in Duderstadt, Eintritt frei. Info