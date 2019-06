Borkenkäferplage: Baumfällarbeiten sorgen für Behinderungen auf B 446

Ein Borkenkäfer: Der Schädling sorgt auch in Südniedersachsen für mehr Arbeit bei dem Landesforstamt.

Das Niedersächsische Forstamt Reinhausen entfernt ab sofort aus Sicherungsgründen Bäume entlang der Bundesstraße 446. Eine Ampelanlage regelt für etwa drei Wochen den Verkehr zwischen Ebergötzen und der Abzweigung nach Holzerode.

„Wir fällen Fichten oberhalb der Bundesstraße, die vom Borkenkäfer abgetötet wurden. Am Steilhang in der sogenannten ‘Hölle’ sind zahlreiche Bäume vertrocknet und müssen aus Verkehrssicherungsgründen beseitigt werden“, erläutert Nils Gerke, Leiter der Revierförsterei Ebergötzen.

Drei Wochen Behinderungen

Er rechnet maximal drei Wochen für die Holzernte in dem schwierigen Gelände ein. Verkehrsteilnehmer sollten kurze Wartezeiten an der Ampel einplanen, so Gerke.

Sturm Friederike

Sturm Friederike im Januar 2018 und die anschließende, bis weit in den Herbst dauernde Trockenheit hatten die Bäume geschwächt und eine explosionsartige Vermehrung der Borkenkäfer ausgelöst. „Besonders die alten Fichten und Lärchen hat es hier erwischt, aber auch unsere Buchen, Eichen und Eschen sehen in diesem Frühjahr nicht gut aus“, beschreibt Förster Gerke die angespannte Situation der Waldbäume in Südniedersachsen.

Erhöhter Aufwand

Die Niedersächsischen Landesforsten rechnen in diesem Jahr mit erhöhtem Aufwand für Verkehrssicherung entlang öffentlicher Straßen. Die Dürrefolgen und die Borkenkäferschäden seien entlang der Bundes- und Landstraßen überall sichtbar, beobachtet Axel Pampe. Sein Forstamt in Reinhausen war 2018 erstmalig so schwer von Borkenkäferschäden betroffen.

Massenvermehrungen

„Bislang kannte ich Massenvermehrungen nur aus meiner Zeit im Harz“, sagt Pampe, „Sorgen bereiten mir in diesem Frühjahr Lärchen und Laubbäume. Die Trockenschäden treten jetzt erst so richtig auf. Wir rechnen mit Langzeitschäden, deren Folgen wir noch nicht absehen können“, lautet die Prognose des Forstwissenschaftlers.

Notwendige Arbeiten

Die Landesforsten bitten Verkehrsteilnehmer um Verständnis für Forstarbeiten entlang der öffentlichen Straßen in den nächsten Wochen und Monaten. Abgestorbene Bäume seien nur begrenzt standfest und eine latente Gefahrenquelle. Gemeinsam mit den Straßenbauverwaltungen der Landkreise planen Forstleute die Fällarbeiten so ein, dass die Einschränkungen möglichst kurzzeitig erfolgen.