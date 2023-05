Beeindruckend bescheidener Empfang für Weil in Tallinn

Von: Peter Mlodoch

Peter Mlodoch, Korrespondent in Hannover © Privat

Unser Korrespondent in Hannover, Peter Mlodoch, hat genau hingeschaut und -gehört. Ergebnis: die Splitter der Woche aus der Landeshauptstadt.

Kaja Kallas - eine moderne Premierministerin

Bevor Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf seiner nordischen Energietour von Norwegen nach Estland weiterflog, hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen noch ein ungewöhnliches Lob für die dortige Gastgeberin parat. Die estnische Premierministerin Kaja Kallas werde Weil am Abend in ihrem „in beeindruckender Weise bescheidenen Amtssitz“ empfangen. „Gegen unsere Staatskanzlei, die im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern schon sehr bescheiden ist, ist Frau Kallas noch deutlich moderner“, berichtete Pörksen aus eigener Anschauung vor einem Jahr in Tallinn. Die Regierungschefin verzichte auf völlig auf Pomp. Allerdings könne man von ihrer Residenz aus einen tollen Blick über den Hafen genießen, fügte Pörksen an. Da kann das ähnlich bescheidene Hannover leider nicht mithalten.

Miniatur-Kuh als Erklärungshilfe für Vorschriften

Der Ausbau der erneuerbaren Energien kann manchmal äußerst kompliziert sein. Viele Vorschriften sind für Laien kaum zu verstehen. Für etwas mehr Durchblick sorgte nun aber der zuständige Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Zur Präsentation seiner neuen Gesetzespläne brachte der Ressortchef nicht nur große Pappgrafiken, sondern auch ein etwa 70 Zentimeter hohes Modell eines Windrads samt Miniatur-Kuh mit. Und musste es prompt auch einsetzen, um den Unterschied zwischen der „Rotor-in-Regel“ und der „Rotor-out-Regel“ zu erklären.

Dabei gehe es um die Flächenberechnung, ob also nur der Turm innerhalb stehen müsse oder ob dafür auch die Rotorblätter mitzählten, erklärte Ressortchef Meyer und schob sein Spielzeug an die Tischkante, wo die Blätter herüberreichten. „Das ist jetzt Rotor-Out.“ Da war es den Zuschauern dann einigermaßen klar.

Glitzer-Vorhang mit rosa Sternchen im Landtag

Selbst von unten fiel es sofort auf. Der Zugang zu einem der Büros auf der Empore der Portikushalle des Landtags war nicht durch die übliche Glastür versperrt. Lustig flatterte dort ein glitzernder Vorhang mit rosa Sternchen vor sich hin. Schnell war klar, dass es sich nicht um eine Baustellen-Absicherung handelte, dass ausnahmsweise mal nicht das undichte Dach die Ursache war. Der Grund war vielmehr ein höchst erfreulicher. „Wir haben am Samstag geheiratet“, berichtete die dort tätige Parlamentsmitarbeiterin stolz. Davon zeugten auch ein Herz aus Strass auf dem Schreibtisch und ein „Mr. & Mrs.“-Ballon an der Decke. Rechtzeitig zur Eröffnung der Ausstellung „Gute Nachbarschaft“ durch Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) am Donnerstag war zumindest der von außen sichtbare Schmuck aber – wie versprochen – wieder verschwunden.

EU-Projekttag am Mittwoch und Donnerstag in den Schulen

Ein Datum lässt sich bei Bedarf auch ganz gut dehnen. Eigentlich am Montag sollte der bundesweite EU-Projekttag an den Schulen stattfinden. Niedersachsens Europaministerin Wiebke Osigus (SPD) beglückte allerdings erst am Mittwoch und Donnerstag vier Schulen, darunter die Berufsschule in Oldenburg-Wechloy. „Das ist alles noch im Rahmen“, erklärte eine Sprecherin. „Frau Ministerin wollte gerne mehrere Schulen besuchen.“ Das sei zwar nur durch gewisse Verschiebungen möglich gewesen. Aber der Anlass lohne sich. Ressortchefin Osigus habe nämlich bei den Jugendlichen dafür geworben, dass sie im nächsten Jahr bei der Europawahl schon ab 16 Jahren mitmachen könnten. (Peter Mlodoch)