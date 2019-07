Bis zu 50% Rabatt beim größten Schultaschen-Händler der Region

Passend zum nahenden Schulbeginn startet vom 29.07. bis 03.08. die große Rabatt-Aktion in Dransfeld.

Grischke-Schreibwaren, der Spezialist wenn's um Schule geht. Alles für die Schule aus einer Hand! Ob Schulbedarf, Bücher oder Schultaschen, bei Grischke sind Sie richtig. Egal ob Schulbücher oder Materialien, von Grundschule bis Gymnasium, hier bekommen Sie es. Bücher, die Sie gleich mitnehmen wollen, am Besten einen Tag vorher telefonisch bestellen, so sind die Bücher auch am nächsten Tag da.

Der beliebte Schullisten-Service

+ Der Material- und Schullisten-Service findet viel Anklang. Alles wird zusammengestellt und besorgt. Und wie immer gibt es für ABC-Schützen eine nützliche Überraschung zum Einkauf dazu.

Größter Schultaschen-Händler der Region

Grischke hat seine Kompetenz im Schultaschensegment in den letzten 30 Jahren immer stärker ausgebaut und zählt zu einem der größten und erfolgsreichsten Schultaschenhändlern in der Region. Ganzjährig finden Sie bis zu 200 Ranzen aller bekannten Marken, von Scout bis ergobag vorrätig. Hoch geschätzt ist die gute Beratung und immer beste Preise.

Schulrucksack-Aktion bei Grischke in Dransfeld © grischke_3_100.indd © © © © © © ©

Das Hauptgeschäft in Dransfeld feierte dieses Jahr sein 70. Jubiläum.

Im wesentlichen versteht sich Christian Grischke als Nahversorger für kurze Wege mit gutem Preis-Leistungsverhältnis, Freundlichkeit und Kundennähe. Hier ist der Kunde auch wirklich noch König und das seit 70 Jahren.

Kontaktdaten:

CHRISTIAN GRISCHKE Alles für Schule und Büro

Inh. Christian Grischke e.K.

Lange Str. 61 37127 Dransfeld | Göttinger Str. 33 37120 Bovenden

Kontakt Telefon: 05502 3566 | Telefax: 05502 4658

E-Mail: info@grischke-schreibwaren.de