Auftakt am ersten Adventssonntag: Gottesdienst und Basar für Brot für die Welt

Bovenden. Unter dem Motto „Hunger nach Gerechtigkeit“ startet am Sonntag, 2. Dezember, die 60. Aktion „Brot für die Welt“.

Die bundesweite Sammlung für bedürftige Menschen auf unserem Globus beginnt für den evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen und die evangelisch-reformierte Gemeinde am ersten Advent um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Dietrich-Bonhoeffer-Haus an der gleichnamigen Straße in Bovenden.

Im Anschluss folgen ein Basar zu Gunsten von „Brot für die Welt“ und ein gemeinsames Kaffeetrinken. Das kündigte die beiden Pastoren, Aleena Toplak und Uwe Völker. sowie Kirchenkreistagsmitglied Ursula Erben aus Göttingen jetzt in Bovenden an.

Für die 60. Aktion sind in den kommenden Monaten wieder eine Reihe von Aktionen geplant. Unter anderen wird es Ende Februar eine Ausstellung in der Göttinger Zentral-Mensa geben, bei der alle Plakate gezeigt werden, die in den vergangenen sechs Jahrzehnten für die Aktion gestaltet wurden. Darunter befindet sich auch das erste Plakat, das die bis heute bekannte „Hungerhand“ des Berliner Künstlers Rudi Wagner zeigt – zusammen mit der Zeile „Wenn Du wieder satt geworden bist, gib 5 Pfennig für die Hungernden“, sagte Uwe Völker.

Außerdem wird mit großen, orangefarbenen Bannern in den Kirchengemeinden für die Sammlung geworben.

Brot für die Welt betreut weltweit Projekte. Mit ihnen werden Bildung und Gesundheit, Zugang zu Wasser, Land und Nahrung gefördert. Eingetreten wird für soziale Gerechtigkeit, für die Rechte der Schwachen und die Bewahrung der Schöpfung.

„Die Projekte schaffen Hoffnung, die Zukunft schenkt. Hoffnung, die Frauen, Männer und Kinder stark macht, Pläne zu schmieden und zu verwirklichen. Hoffnung auf Gerechtigkeit“, heißt es in der Ankündigung zu der neuen Aktion.