Sanierung notwendig: Zwei Tage Benefizkonzert für St.-Martini-Kirche Bovenden

Die Bauschäden sind zu groß: Die evangelische St. Martini-Kirche in Bovenden war gesperrt und ist marode.

Mehr als zwei Dutzend Bands und Liedermacher geben am Samstag, 19. und Sonntag, 20. Januar, ein Benefiz-Konzert für den Erhalt der evangelischen St.-Martini-Kirche in Bovenden.

Es wird 26 Auftritte geben und das musikalische Spektrum reicht dabei von Klassik über Kirchenmusik bis Rock und Folk, wie Kirchenvorsteher Jan Fragel sagt. Auch Alphornbläser und eine Band um den Göttinger Superintendenten Friedrich Selter wollen im Bovender Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus auftreten. Die Musiker spielen ohne Gage. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.

Jan Fragel ist begeistert über die „unglaubliche Resonanz“ der Benefizaktion, die Geld in die Kirchenkasse spülen soll, denn das Gotteshaus ist marode und war im August wegen massiver Schäden an den Holzkonstruktionen im Turm und an den Dachbalken gesperrt worden.

Gottesdienste und weitere Veranstaltungen fanden seither im Gemeindehaus und in der katholischen Kirche St. Franziskus im Ort statt. Nur für die Weihnachtsgottesdienste wurde die St. Martini-Kirche geöffnet. Baufachleute haben derweil den Umfang der Schäden ermittelt. Fragel geht davon aus, dass für die Sanierung ein sechsstelliger Betrag notwendig ist.

Die 3300 Mitglieder zählende Gemeinde lebt seit 1971 mit dem „Bovender Modell“. Es schließt Reformierte und Lutheraner auf der Grundlage eines Vertrags in der Gemeinde zusammen. Die Gemeinde arbeitet rechtlich zwar nach der Ordnung der Evangelisch-reformierten Kirche, die Landeskirche Hannovers entsendet dazu aber einen lutherischen Pfarrer – ein Modell, dass so auch in den benachbarten Orten Angerstein, Eddigehausen und Reyershausen funktioniert.

Ursprünglich war übrigens nur ein Konzerttag geplant, der Aufruf an Musikgruppen aber hatte einen so großen Erfolg, dass nun zwei Tage konzertiert wird. Alle Musiker und Gruppen treten kostenlos auf zwei Bühnen im Bonhoeffer-Haus im Dietrich-Bonhoeffer-Weg 2 in Bovenden auf. Wichtg natürlich: Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Besonders interessant: Auch (jüdische) Klezmer-Musik unterstützt den Erhalt des Kirchenbaus! „Das ist noch mehr als Ökumene“, freut sich Jan Fragel. Der FFN-Reporter und Bovender übrigens wird die Veranstaltung, die an beiden Tagen von 14 bis 20.30 Uhr gehen wird, moderieren. (mit epd)