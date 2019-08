Großeinsatz wegen Feuer in Biogasanlage in Reyershausen: Gas ist entwichen

Höhe des Schadens noch nicht bekannt

Einsatz für die Feuerwehr: In Bovenden brannte es in einer Biogasanlage. © Stefan Rampfel

Bei einem Brand in der Biogasanlage am östlichen Ortsrand des Bovender Ortsteils Reyershausen ist am Samstagnachmittag Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Das Gas ist entwichen.