Katastrophenschutz-Übung: Viele Fahrzeuge sind im Kreis Göttingen unterwegs

Bovenden/Dransfeld. Wegen einer Katastrophenschutzübung des Landkreises müssen Verkehrsteilnehmer am Samstag, 19. August, insbesondere in den Bereichen Bovenden und Dransfeld mit Behinderungen rechnen.

An der Aktion nehmen etwa 650 Einsatzkräfte mit rund 100 Fahrzeugen teilt. Sie sind teilweise in Kolonnen unterwegs, berichtet die Göttinger Kreisverwaltung.

Das Übungsgebiet erstreckt sich insbesondere auf die Bereiche des Flecken Bovenden und der Samtgemeinde Dransfeld. Einbezogen sind zudem Hedemünden und weitere Ortschaften im Kreisgebiet.

In und zwischen diesen Ortschaften ist mit verstärktem Verkehr von Einsatzfahrzeugen zu rechnen. Die Übung beginnt am frühen Morgen und dauert bis in den Nachmittag hinein. Der Landkreis bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Rücksichtnahme.

Bei der Katastrophenschutzübung wird der Schutz der Bevölkerung bei Großschadenslagen trainiert. Geübt wird insbesondere die Zusammenarbeit und Koordinierung verschiedener Einsatzkräfte. Beteiligt sind Einheiten der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen und des Technischen Hilfswerks aus verschiedenen Teilen des Landes. Die Polizei begleitet die Übung mit Verkehrsregelungsmaßnahmen.

