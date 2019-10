Verkaufsoffener Sonntag in Bovenden: Bürgermeister brutzelt Bratkartoffeln 

Das kommt nicht alle Tage vor: Beim verkaufsoffenen Sonntag am 3. November in Bovenden wird Bürgermeister Thomas Brandes selbst an der Pfanne stehen und Bratkartoffeln brutzeln.

Brandes beteiligt sich von 13 bis 14 Uhr an der Aktion der Treckerfreunde an der Feldtorpassage. Der Erlös geht an den Göttinger Verein Horizonte zur Unterstützung von an Brustkrebs erkrankten Frauen.

Der Aktionstag beginnt um 12 Uhr. Bis 17 Uhr kann an diesem Tag in Bovenden eingekauft werden. Dafür haben viele Vereine und Verbände sowie die Geschäfte Aktionen vorbereitet. So können Kinder beispielsweise auf einem Pony reiten. Auch ein Karussell wartet auf die jungen Besucher.

Die örtliche Bürgerstiftung startet mit dem Verkauf ihres Adventskalenders. Natürlich gibt es neben den Kartoffelspezialitäten können die Besucher viele andere Gaumenfreuden entdecken. Schließlich steht der Sonntag unter dem Motto „Rabatt und Genuss“.

Organisiert wird der Aktionstag von der Werbegemeinschaft „Wir im Plesseland“.