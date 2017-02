Bovenden: Trickdiebin klaut älterer Frau mehrere Hundert Euro

Bovenden. Eine unbekannte Trickdiebin hat bereits am vergangenen Mittwoch, 1. Februar, um 10.30 Uhr im Felttorweg in Bovenden eine Seniorin bestohlen.

Nach Angaben der Geschädigten stand sie an ihrem Fahrzeug im Feldtorweg, während eine etwa 20 jährige Frau sie um Geld bat. Als sie der jungen Frau etwas Kleingeld geben wollte, wurde sie von ihr plötzlich bedrängt, wie die Polizei schreibt. Danach verschwand die Frau in unbekannte Richtung.

Später stellte die 81 Jahre alte Frau aus Bovenden fest, dass ihr mehrere hundert Euro gestohlen wurden.

Die Trickdiebin wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alte Frau, südländisches Aussehen, ca. 165 Zentimeter groß, lange dunkelfarbene Haare. Sie sprach gebrochen deutsch. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere wird nach einem dunklen Kleinwagen gesucht, der nach der Tatzeit in Richtung Eddiegehausen/ Rauschenwasser fuhr und in dem ein vermutlich südosteuropäisches Pärchen saß. Der Fahrer soll einen Bart und eine Mütze getragen haben.

Hinweise: Polizei Göttingen unter Tel. 0551/491-2115.