Wahlkreis Göttingen: Alle Ergebnisse der Bundestagswahl 2017

Wie haben die Bürger im Wahlkreis 53 - also im Wahlkreis Göttingen - bei der Bundestagswahl 2017 abgestimmt? Hier finden Sie alle Ergebnisse.

Aktueller Zwischenstand, 341 von 373 Schnellmeldungen. ERSTSTIMME: Fritz Güntzler (CDU) 32,42%, Thomas Oppermann (SPD) 35,24%, Jürgen Trittin (Grüne) 11,39%, Konrad Kelm (Die Linke) 6,09%, Pierre Hillebrecht (AfD) 7,23%, Konstantin Kuhle (FDP) 4,49%, Rainer Nowak (Freie Wähler) 0,87%, Dana Rotter (Piraten) 0,87%, Dr. Christian Prachar (Die Partei) 1,29%, Kay Langemeier (MLPD) 0,11%. | ZWEITSTIMME: CDU 29,52%, SPD 28,41%, Grüne 11,71%, Die Linke 9,03%, AfD 8,17%, FDP 9,00%, Sonstige 4,18%.

Aktualisiert am 24. September, 20.55 Uhr - Die Freude bei Pierre Hillebrecht ist nach der ersten Hochrechnung sehr groß. Der Direktkandidat der AfD im Wahlkreis 53 sagte in einer ersten Reaktion gegen 18.20 Uhr: „Wir hoffen, dass wir nun die Oppositionsführung im Bundestag übernehmen können.“ Er habe nach den letzten Prognosen vor der Wahl mit einem Ergebnis in dieser Höhe gerechnet. Er selbst ist über keine Liste abgesichert, kann also nur als Wehlkreissieger in den Bundestags einziehen.

13 Uhr: Die ersten Zahlen zur Wahlbeteiligung zeigen ein unterschiedliches Bild im Wahlkreis Göttingen. Während in Hann. Münden gegen 15.30 Uhr 54 Prozent der Wähler ihre Stimme in den Wahllokalen abgegeben haben, waren es im Muster-Wahllokal von Staufenberg, dem Rathaus, 70,8 Prozent. Im Muster-Wahllokal Dransfeld liegt die Wahlbeteiligung bei rund 58,6 Prozent.

In diesem Artikel laufen am Wahlabend - Sonntag, dem 24. September 2017 - in Echtzeit Ergebnisse des Wahlkreises Göttingen ein. Dafür lesen wir die Daten automatisiert von allen Gemeinden und Kreisen aus.

Bundestagswahl 2017: So wird ausgezählt

Die Bundestagswahl findet am 24. September 2017 statt. Zum insgesamt 19. Mal wird an diesem Datum der Deutsche Bundestag von den Bürgern gewählt. In jedem Wahlbezirk wird zunächst die Bundestagswahl ausgezählt und das Ergebnis an die Behörden weitergeleitet.

Jeder Wähler hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Mit der Erststimme kann er sich für einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin im Wahlkreis entscheiden, mit der zweiten Stimme für eine Partei. Gibt ein Wähler nur eine Stimme ab, wird die nicht abgegebene als ungültig gewertet. Mit der Zweitstimme entscheiden die Wähler darüber, wie stark die einzelnen Parteien im Parlament vertreten sind. Dafür müssen sie die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Deutschland hat 299 Wahlkreise. Die 299 Direktmandate stellen die Hälfte der 598 Mandate im Landtag dar. Die anderen 299 Sitze werden dem Zweitstimmenergebnis entsprechend über die Landeslisten der Parteien vergeben.

Bundestagswahl 2017: Die Kandidaten im Wahlkreis Göttingen

Insgesamt sind zehn Kandidaten im Wahlkreis Göttingen zugelassen. Wir stellen Ihnen hier alle Kandidaten mit einem Bild vor. Sie bewerben sich um ein Direktmandat. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge auf dem Stimmzettel der Wähler. Einen dieser Kandidaten kann jeder Bürger im Wahlkreis Göttingen mit seiner Erststimme wählen. Mit der Zweitstimme entscheidet der Wähler darüber, welche Partei er im Bundestag sehen will.

Thomas Oppermann (SPD)

+ Thomas Oppermann

Alter: 63

Partei: SPD

Beruf: Jurist

Familienstand: Vater von vier Kindern

Politische Erfahrung: Seit Dezember 2013 Vorsitzender der Bundestagsfraktion, zuvor Erster Parlamentarischer Geschäftsführer, seit 2005 im Bundestag. Von 1990 bis 2005 Mitglied im Landtag, von 1998 bis 2003 in Niedersachsen Minister für Wissenschaft und Kultur.

Fritz Güntzler (CDU)

+ Fritz Güntzler

Alter: 51

Partei: CDU

Beruf: Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Familienstand: verheiratet

Politische Erfahrung: Seit 2013 Mitglied des Bundestages, er sitzt im Finanz- und Sportausschuss. Von 2005 bis 2008 sowie von 2010 bis 2013 Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag. Seit 2014 ist er stellvertretender Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen.

Jürgen Trittin (Grüne)

+ Jürgen Trittin © Hubert Jelinek

Alter: 62

Partei: Bündnis 90/Die Grünen

Beruf: Diplom-Sozialwirt

Familienstand: verheiratet

Politische Erfahrung: Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Von 1994 bis 1998 Sprecher des Bundesvorstandes der Grünen. Von 1998 bis 2005 Umweltminister im rot-grünen Kabinett Schröder. 2009 bis 2013 Fraktionschef der Grünen.

Konrad Kelm (Die Linke)

+ Konrad Kelm

Alter: 67

Partei: Die Linke

Beruf: Schriftsetzer

Familienstand: alleinstehend

Politische Erfahrung: Kelm war Mitbegründer des kommunalen Wahlbündnisses „Göttinger Linke“. Seit Herbst 2016 ist er Mitglied des Kreistags in der Gruppe Linke-Piraten-Die Partei. Konrad Kelm ist als Kreistagsabgeordneter Mitglied im Kulturausschuss des Landkreises Göttingen.

Konstantin Kuhle (FDP)

+ Konstantin Kuhle

Alter: 28

Partei: FDP

Beruf: Jurist

Familienstand: ledig

Politische Erfahrung: Seit 2014 ist Konstantin Kuhle Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen und seit Mai 2015 Beisitzer im FDP-Bundesvorstand. Seit dem Jahr 2007 hat er zudem verschiedene Funktionen im FDP-Kreisverband Northeim sowie in Parteigremien Südniedersachsens inne.

Rainer Nowak (Freie Wähler)

+ Rainer Nowak

Alter: 67

Partei: Freie Wähler

Beruf: Gewerkschaftssekretär

Familienstand: verheiratet

Politische Erfahrung: Seit 16. Lebensjahr in der Kommunalpolitik, 25 Jahre CDU-Mitglied, danach seit 20 Jahren Engagement in der Wählergemeinschaft Duderstädter Bürger, die den Freien Wählern angeschlossen ist. Nowak ist Vize-Landeschef der Freien Wähler Niedersachsen.

Pierre Hillebrecht (AfD)

Alter: 34

Partei: Alternative für Deutschland

Beruf: Diplom-Chemiker, zurzeit Leiter des AfD-Fraktionsbüros im Göttinger Kreistag

Familienstand: ledig

Politische Erfahrung:Seit 2016 Unterstützung von AfD-Veranstaltungen, seit 2017 Mitglied der AfD sowie der JA, daneben Engagement in der Vertriebenenpolitik und im Reservistenverband.

Dana Rotter (Piraten)

Alter: 31

Partei: Piratenpartei

Beruf: Verkäuferin in einer Buchhandlung

Familienstand: ledig

Politische Erfahrung: Seit Februar 2016 Mitglied der Piratenpartei, seit November 2016 im Stadtrat Göttingen (dort in den Gremien Ausschuss für Kultur und Wissenschaft sowie Ausschuss für Personal, Gleichstellung und Inklusion vertreten) sowie beratend im Ortsrat Geismar.

Dr. Christian Prachar (Die Partei)

+ Christian Prachar

Alter: 34

Partei: Die Partei Niedersachsen

Beruf: Tierarzt, arbeitet aktuell als Finanz- und Wirtschaftsberater für Tierärzte

Familienstand: ledig

Politische Erfahrung: Seit etwa zwei Jahren ist Christian Prachar in der Partei „Die Partei“ aktiv, vorher hat er sich bereits politisch engagiert. Im Jahr 2016 war er bereits im Kommunalwahlkampf aktiv.

Kay Langemeier (Internationalistische Liste/MLPD)

Alter: 40

Partei: Internationalistische Liste/ Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

Beruf: Diplom-Mathematiker, arbeitet zurzeit je in Teilzeit als Lehrer und als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Göttingen

Familienstand: Keine Angabe

Politische Erfahrung: Im Jahr 2009 ist Kay Langemeier in die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands eingetreten. Er hat sich bereits vor seinem Eintritt in die Partei politisch engagiert. Er ist Regionalvorstand der Umweltgewerkschaft im Regionalverband Harz-Leine-Göttingen.

Bundestagswahl 2017: Wahlkreis Göttingen

Folgende Städte und Gemeinden sind Teil des Wahlkreises Göttingen. Bei uns erfahren Sie alle Ergebnisse.

Adelebsen

Bilshausen

Bodensee

Bovenden

Bühren

Dransfeld

Duderstadt

Ebergötzen

Friedland

Gieboldehausen

Gleichen

Göttingen

Hann. Münden

Jühnde

Krebeck

Landolfshausen

Niemetal

Obernfeld

Rhumspringe

Rollshausen

Rosdorf

Rüdershausen

Scheden

Staufenberg

Bundestagswahl 2013: Ergebnisse aus dem Wahlkreis Göttingen

Thomas Oppermann (SPD) vertrat die Region in der letzten Legislaturperiode im Wahlkreis Göttingen. Die meisten Stimmen errang die CDU mit 35.9 %. Lesen Sie bei uns alle Details und Ergebnisse auf Wahlkreis- und Gemeindeebene. In dieser Tabelle haben wir einen Überblick über die damaligen Ergebnisse im Wahlkreis Göttingen für Sie zusammengefasst.

Partei Kandidat Ergebnis von 2013 SPD Thomas Oppermann 40,4 % CDU Fritz Güntzler 38,2 % Grüne Jürgen Trittin 10,2 % Die Linke Gerd Nier 5,2 % Piraten Niels-Arne Münch 2,0 % FDP Dr. Lutz Knopek 1,6 % Freie Wähler Theodor Sommer 1,3 % NPD Marco Borrmann 1,1 %

Landtagswahl erst am 15. Oktober

Ursprünglich stand im Raum, dass am 24. September 2017 auch die Landtagswahl in Niedersachsen sein sollte. Inzwischen wurde aber beschlossen, dass die Neuwahlen in Niedersachsen erst am 15. Oktober 2017 - also drei Wochen nach der großen Bundestagswahl stattfinden.

