Bundesverdienstkreuz für Duderstädter Otto Bock-Chef Hans Georg Näder

Duderstadt/Hannover – Hohe Auszeichnung für Prof. Hans-Georg Näder (58). Der Duderstädter Ehrenbürger erhielt aus den Händen von Ministerpräsident Stephan Weil das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Auszeichnung dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates und Eigentümer der Ottobock SE aufgrund seines langjährigen Einsatzes für den medizinischen Fortschritt und auch aufgrund seines gesellschaftlichen Engagements zuerkannt.

„Hans Georg Näder hat das niedersächsische Familienunternehmen Ottobock in dritter Generation zum weltweit führenden Anbieter innovativer Lösungen für Menschen mit körperlichem Handicap gemacht“, lobte Weil. Dabei stehe der Mensch im Mittelpunkt – das gilt neben dem unternehmerischen Einsatz für sein gesellschaftliches Engagement. „So unterstützen das Tabaluga Haus by HGN in Duderstadt und die Ottobock Global Foundation seit Jahren Kinder, Jugendliche und Familien mit eindrucksvollem Erfolg“, so der Ministerpräsident weiter.

Hans Georg Näder treibe das Gemeinwesen in seiner Heimat an, dem Eichsfeld, und an vielen anderen Orten wie der Hauptstadt Berlin, wo das Unternehmen vor 100 Jahren gegründet wurde, so Weil weiter.

Mit der Initiative „Duderstadt2030“ fördere Näder seit 2009 die Entwicklung seiner Heimatstadt, wurde bei der Verleihung der Auszeichnung in der Landeshauptstadt hervorgehoben. Zahlreiche Projekte und Aktivitäten machen die Stadt im ländlichen Raum zukunftsfähig. In Berlin entwickelt Näder seit 2010 das denkmalgeschützte Bötzow Areal zu einem eigenen Kiez, in dem gelebt, gewohnt und gearbeitet wird, hieß es weiter.

„Mein Dank gilt dabei vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Ottobock und allen, die unser gesellschaftliches Engagement als Familie unterstützen“, sagte Näder.