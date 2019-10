Bunsen- und Böttingerstraße wegen Bauarbeiten am Fernwärmenetz teilweise gesperrt

Aufgrund des Anschlusses des Felix-Klein-Gymnasiums (FKG) an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Göttingen kommt es bis voraussichtlich Ende November zu Teilsperrungen von Straßen.

Wie die Stadtwerke mitteilen, ist davon die Bunsenstraße seit dieser Woche sowie die Böttingerstraße ab Montag, 7. Oktober, betroffen. Der Verkehr werde hier einspurig geregelt. Das Gymnasium sowie die dahinterliegende Holzofenbäckerei seien während der Bauarbeiten durchgängig sowohl über die Lotzestraße als auch über die Bunsenstraße erreichbar, heißt es weiter.

Das Fernwärmenetz soll zum Ausbau der umweltfreundlichen Energieversorgung im Göttinger Stadtgebiet beitragen. Neben dem neuen BioWärmeZentrum am Maschmühlenweg, das mit der Heizsaison in Betrieb genommen wird, gebe es auch schon konkrete Planung für den Ausbau der Fernwärme in Richtung Göttinger Süden bis zum Gothaer Platz.