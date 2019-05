So sieht Kompetenz aus: 30 Jahre Dethleffs in Göttingen

Bereits seit 1986 steht die Reisemobil-Caravan Herzog OHG in Göttingen-Holtensen für Kompetenz und Verlässlichkeit rund um den mobilen Urlaub. Unzählige Stammkunden und ein permanenter Ausbau des Angebotes sprechen für sich.

Ein weiterer Indikator dafür ist die Zusammenarbeit zwischen dem Göttinger Betrieb und einem der größten deutschen Hersteller von Caravans und Reisemobilen, der Marke Dethleffs.

In diesem Jahr feiert Südniedersachsen so die Kooperation zwischen dem Erfinder des Wohnwagens mit Sitz in Isny im Allgäu und dem reichweitenstarken Familienunternehmen in Göttingen. Seit 30 Jahren, also seit 1989, ist Reisemobil-Caravan Herzog nun schon exklusiver Partner von Dethleffs. Und das macht sich bemerkbar, denn neben der großen Auswahl an Wohnmobilen und Wohnwagen der neuesten Generation stehen Geschäftsführer Florian Herzog und seine Mitarbeiter für Fachwissen rund um die Modelle der Marke. Das sorgt dafür, dass er mittlerweile Kunden über Deutschlands Grenzen hinaus im Schmaligweg in Göttingen willkommen heißt.

Die sind nicht nur von der großen Mietflotte mit Reisemobilen der neuesten Genration in jeder Größe überzeugt, sondern auch von den günstigen Preisen – auch in der Hauptsaison. Und weitere Rabatte bekommt man hier mit der exklusiven Kundenkarte. Details dazu sowie zum umfangreichen Angebot unter www.campingherzog.de.

30 Jahre Dethleffs in Göttingen

Meisterwerkstatt für Campingfans

Steht die Hauptuntersuchung an oder sollen neue Reifen aufgezogen werden? Ist der Öl- oder Bremsenwechsel fällig oder soll eine Gasprüfung für Sicherheit sorgen? Die Profis der Reisemobil-Caravan Herzog OHG in Göttingen bieten nicht nur vollumfänglich Service, Wartung und Reparatur aller Fabrikate. Neben den Leistungen rund um die Sicherheit bekommt man hier praktisch jeden Komfortwunsch erfüllt. So erfüllen die erfahrenen Techniker beispielsweise den Wunsch, das eigene Mobil nachträglich mit einer SAT-Anlage (elektrisch oder manuell), einer Solaranlage, modernsten Navigationssystemen, Rückfahrsystemen (z.B. Rückfahrkameras), Alarmanlagen und vielem mehr auszurüsten. Unter www.campingherzog.de kann man sich davon überzeugen, dass das oftmals auch günstiger ist, als erwartet.

Reisemobil-Caravan Herzog oHG

https://www.campingherzog.de

Schmaligweg 4–6

37079 Göttingen

Telefon: 055161304

E-Mail: Info@campingherzog.de