Mehr Bewegung mit Computer-Orthese: Ottobock erhält Mobilitätspreis

Menschen mit Querschnittslähmung haben mit einer Neuentwicklung von Ottobock aus Duderstadt die Chance, wieder auf die Beine zu kommen.

Für das computergesteuerte C-Brace-System erhielt das Unternehmen aus dem Untereichsfeld den Mobilitätspreis von „Deutschland – Land der Ideen“ und vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

„Viele Patienten können dank der computergesteuerten Orthese auf ihren Rollstuhl verzichten. Sie erleben neue Mobilität und Lebensqualität – und können ihren Alltag aktiver und selbstbestimmter gestalten“, freut sich Philipp Schulte-Noelle, Chef von Ottobock.

Zahl von Betroffenen nimmt zu

Nach Angaben des Duderstädter Unternehmens nimmt die Zahl von Betroffenen zu, die zum Beispiel nach Schlaganfällen oder anderen Erkrankungen von Lähmungen betroffen sind.

Handelt es sich um eine Lähmung im Bein, so wird es häufig versteift. Das neue System unterstützt die Patienten beim Gang und passt sich in Echtzeit an jede Alltagssituation an. Dabei erkennen Sensoren, in welcher Position sich das Bein des Anwenders befindet. Über Smartphone-Apps kann das Gelenk an den medizinischen Status des Patienten angepasst werden.

Andererseits können die Nutzer zwischen mehreren Einstellmöglichkeiten wählen, die auf wechselnde Situationen ausgerichtet sind – zum Beispiel Gehen, Sitzen oder Fahrradfahren.

Das System besteht aus individuell gefertigtem Oberschenkel-, Unterschenkel- und Fußteil. 170 Personen waren an der Entwicklung beteiligt. Derzeit läuft die Weiterentwicklung.

Expertenjury wählte das Duderstädter Produkt aus

Das neue Produkt aus Duderstadt war für den Preis von einer Experten-Jury ausgewählt worden. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs standen digitale Lösungen.

Rund 270 Start-ups, Unternehmen, Verbände und Forschungsinstitutionen hatten sich mit ihren Projekten um den Innovationspreis beworben. ottobock.de