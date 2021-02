Virologe Hendrik Streeck kritisiert fehlende Lockdown-Strategie - und plädiert für Corona-Stufenplan

Virologe Hendrik Streeck vermisst einen „Langzeitplan“ in der Corona-Pandemie. (Archivfoto)

Der Virologe Hendrik Streeck wünscht sich eine wissenschaftlich begründete Corona-Strategie für Deutschland.

Wie geht die Politik mit der Corona -Pandemie um?

mit der um? Hendrik Streeck fordert eine differenzierte Herangehensweise und offenere Diskussionen.

fordert eine differenzierte Herangehensweise und offenere Diskussionen. Der Lockdown sei auf Dauer keine Lösung, so der Virologe.

Göttingen - „Mir fehlt der Langzeitplan“, betont Virologe Hendrik Streeck. Die fehlende Strategie für den Corona-Lockdown in Deutschland bereitet ihm Sorgen. Entscheidungen diesbezüglich seien derzeit politisch getrieben und nicht wissenschaftlich begründet.

Am Mittwoch (10.02.2021) verabschiedeten Kanzlerin und Länderchefs eine Verlängerung des Corona-Lockdowns. Virologe Streeck hatte sich schon zuvor kritisch zu diesem Unternehmen geäußert. Die Menschen in Deutschland bräuchten Ziele, an denen sie sich orientieren könnten.

Verschärfungen und Lockerungen im Corona-Lockdown - Virologe Streeck fordert Langzeitplan

Gegenüber RTL erklärte er: „Die Infektionszahlen zu drücken, ist natürlich gut und richtig und da ein bisschen Puffer einzubauen in jedem Fall auch. Mir fehlt der Langzeitplan, so wie unter anderem Schleswig-Holstein das vorgeschlagen hat, einen Stufenplan zu entwickeln.“

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein legte Ende Januar einen Plan vor, welche Maßnahmen in der Corona-Krise wann angewendet werden könnten: Dabei ging es sowohl um Verschärfungen als auch um Lockerungen der herrschenden Regeln. Einen ähnlichen Corona-Stufenplan hatte Stephan Weil (SPD) in Niedersachsen vorgestellt.

Zur Person: Das muss man über Virologe Hendrik Streeck wissen

Person Hendrik Streeck Akademischer Grad Prof. Dr. med. Fachbereich Virologie und HIV-Forschung Ort der Professur Medizinische Fakultät der Universität Bonn Geburtsdatum 07.08.1977 Geburtsort Göttingen (Niedersachsen)

Skalpell statt Hammer - Hendrik Streeck will andere Herangehensweise im Corona-Lockdown

Die politischen Entscheidungen in der Corona-Pandemie vergleicht Hendrik Streeck mit einem Hammer. Die Infektionsketten könnten nur unzureichend zurückverfolgt werden. Man wisse nicht, wer sich wo ansteckt. Demnach könnte man nur mit flächendeckenden Maßnahmen arbeiten.

„Wir müssen verstehen, wer sich wo infiziert, damit wir endlich anfangen können, auch mit dem Skalpell arbeiten können“, erklärt der Virologe der Universität Bonn Focus Online. Er fordert damit eine differenziertere Herangehensweise an den Lockdown in Deutschland.

Corona: Virologe Streek fordert Einbeziehung von Psychologen, Soziologen und Kinderärzten

Dazu gehöre auch die Einbeziehung von Psychologen, Soziologen, Kinderärzten und anderen Experten aus verschiedensten Lebensbereichen. Diese würden in den aktuellen Diskussionen meist außen vor gelassen. „Wo sind die Kinderärzte, die fundiert etwas über Kinder sagen können?“, fragt Streeck im Gespräch mit Focus Online. Er führt weiter aus: „Im Beraterteam von Kanzlerin Merkel sollten Experten gehört werden, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen.“

Der in Göttingen geborene Virologieprofessor setzt auf differenzierte Maßnahmen, die durch wissenschaftliche Aussagen unterstützt werden. Die Infektionszahlen nahe Null zu drücken, hält Streeck für „illusorisch“. Das Coronavirus Sars-CoV-2 in seiner Gänze zu kontrollieren sei „nicht machbar“. Man müsse vielmehr einen Plan erstellen, „mit einer klaren Basis und Orientierung an festen Richtwerten.“

