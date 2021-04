Corona-Impfung in Niedersachsen: Land startet Online-Portal für frei gewordene Termine

News-Ticker

Niedersachsen vergibt kurzfristig frei gewordene Impf-Termine über eine Impfbörse. Das RKI meldet die Corona-Fallzahlen - alle News im Ticker.

Laut RKI haben sich in Niedersachsen insgesamt 227.807 (+2059) Menschen mit Corona infiziert (Stand: 23.04.2021).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Niedersachsen aktuell bei 114,2 (Stand: 23.04.2021).

aktuell bei 114,2 (Stand: 23.04.2021). Alle Corona-News lesen Sie auf unserer Themenseite.

+++ 14.18 Uhr: In Niedersachsen werden kurzfristig frei gewordene Impftermine jetzt über das Online-Impfportal des Landes verteilt. Das teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Terminbörse richtet sich an alle derzeit impfberechtigten Personen aus den Prioritätsgruppen 1 und 2, also unter anderem an Personen, die älter als 70 Jahre sind. Ab Montag (26.04.2021) können auch Personen, die 60 Jahre und älter sind, einen Termin für eine Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca buchen. Die Priorisierung wird damit auch für die kurzfristig vergebenen Termine vollständig eingehalten.

Die Impfkampagne in Niedersachsen habe an Dynamik zugenommen. Gleichzeitig komme es häufiger vor, dass Termine in den Impfzentren kurzfristig abgesagt werden, weil jemand schon ein anderes Impfangebot angenommen hat, sagt Gesundheitsministerin Daniela Behrens. „Wenn in diesen Fällen nicht mehr genug Zeit bleibt, um die freigewordenen Termine an Personen auf der Warteliste zu vergeben und diese rechtzeitig zu kontaktieren, können sie ab sofort online unter www.impfportal-niedersachsen.de gebucht werden“, so die Ministerin. Es handele sich hierbei ausdrücklich um ein zusätzliches Angebot.

+ Über ein neues Online-Portal werden in Niedersachsen ab sofort kurzfristig frei gewordene Impf-Termine verteilt. (Symbolbild) © Guillermo Guterrez Carrascal/dpa

Corona in Niedersachsen: RKI meldet aktuelle Fallzahlen - Inzidenz steigt leicht

Update vom Freitag, 23.04.2021, 8.02 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen für Niedersachsen bekannt gegeben. In den vergangenen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter dem Institut 2059 weitere Fälle gemeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt damit bei 227.807.

Es sind 25 weitere Personen mit oder an dem Coronavirus Sars-Cov-2 gestorben. Insgesamt steigt die Zahl der Todesfälle in Niedersachsen damit auf 5194. Als genesen gelten etwa 205.400 (+1.700) Personen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle liegt den RKI-Daten nach bei ungefähr 17.200 (+300). In den vergangenen sieben Tagen wurden in Niedersachsen Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht von 112,6 auf 114,2.

Corona-Fallzahlen in Niedersachsen im Überblick

Corona-Fallzahlen in Niedersachsen (23.04.2021) Nachgewiesene Corona-Infektionen 227.807 (+2059 ) Todesfälle 5194 (+25) Genesene Personen 205.400 (+1.700) Aktive Covid-19-Fälle 17.200 (+300) Sieben-Tage-Inzidenz 114,2 Sieben-Tage-Fallzahl 9131 Quelle: rki.de

Die Fallzahlen des RKIs können von denen der einzelnen Bundesländer abweichen. Ein Grund dafür sind die längeren Übertragungswege zwischen RKI und den zuständigen Gesundheitsämtern. Das Covid-19-Dashboard des RKIs kann darüber hinaus im Laufe des Tages geändert werden.

Corona in Niedersachsen: Land plant Sonderweg trotz Bundes-Notbremse

+++ 19.34 Uhr: Die bundeseinheitliche Corona-Notbremse ist beschlossen. Dennoch wählt Niedersachsen einen Sonderweg beim Thema Schulschließungen. Das sieht zumindest ein Entwurf zur neuen Corona-Verordnung des Landes vor, berichtet dpa.

Weiterhin sollen Schüler ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 in den Distanzunterricht wechseln. Die Bundes-Notbremse sieht einen Wechsel in den Distanzunterricht erst ab einer Inzidenz von 165 vor.

Die Ministerien können aber noch Änderungswünsche an der Verordnung anmelden, sagte Claudia Schröder, Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Donnerstag (22.04.2021) im Gesundheitsausschuss des Landtags.

Corona-Krise: RKI meldet die aktuellen Fallzahlen für Niedersachsen

Update vom Donnerstag, 22.04.2021, 7.20 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die aktuellen Fallzahlen für Niedersachsen bekannt gegeben. In den vergangenen 24 Stunden wurden dem Institut 1880 weitere Covid-19-Fälle gemeldet. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt damit bei 225.746.

11 weitere Personen sind mit oder an dem Coronavirus Sars-Cov-2 gestorben. Insgesamt hat das Land Niedersachsen 5169 Todesfälle zu beklagen. Als genesen gelten circa 203.700 (+1800) Personen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle liegt den RKI-Daten nach bei ungefähr 16.900 (+100). In den vergangenen sieben Tagen wurden in Niedersachsen 9003 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 115,5 auf 112,6.

Im Vergleich zum Mittwoch (21.04.2021) liegen nur noch zwei statt drei Regionen über einer Inzidenz von 200: der Landkreis Vechta mit 305,3 (Vortag: 305,3) und die Stadt Salzgitter mit 264,6 (Vortag: 277,1).

Corona in Niedersachsen:

+++ 17.07 Uhr: Den Menschen in Niedersachsen droht mit der Verabschiedung der Bundes-Notbremse angesichts der angespannten Corona-Lage in weiten Landesteilen eine nächtliche Ausgangssperre. Allerdings will die Landesregierung auf Grundlage der bundesweit einheitlichen Corona-Regeln auch Lockerungen umsetzen, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einer Sondersitzung des Landtags am Mittwoch (21.04.2021) ankündigte.

Termin-Shopping soll beispielsweise bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 möglich sein. Bislang ist das Einkaufen mit einem vorab vereinbarten Termin in Niedersachsen nur bis zu einer Schwelle von 100 Corona-Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen erlaubt.

Corona in Niedersachsen: Stephan Weil äußert sich zu Schulschließungen und Ausgangssperre

Beim Thema Schulschließungen halte Niedersachsen zunächst an seiner strikteren Regelung fest, ab einer Inzidenz von 100 in den Distanzunterricht zu wechseln, sagte Weil. Zunächst sollten einige Wochen Erfahrung mit den systematischen Corona-Tests an Schulen gemacht werden, berichtet die dpa. Die Bundes-Notbremse, die der Bundestag am Mittwoch (21.04.2021) verabschiedete, sieht einen Wechsel in den Distanzunterricht erst ab einer Inzidenz von 165 vor.



Der Ministerpräsident von Niedersachsen verteidigte in seiner Regierungserklärung die nach der aktuellen Lage in etwa zwei Dritteln der Landkreise und Großstädten bevorstehende nächtliche Ausgangssperre. Zunächst habe er so einem Eingriff kritisch gegenübergestanden, die Corona-Infektionslage sei inzwischen aber deutlich gefährlicher. „Deswegen halte ich Ausgangsbeschränkungen bei hohen Infektionszahlen für richtig, wenn es keine milderen Möglichkeiten gibt, die Situation zu verbessern“, so Weil.

+ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich im Landtag zur Corona-Notbremse des Bundes geäußert. Niedersachsen will das Gesetz nicht blockieren. (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Stephan Weil über Corona-Notbremse: „Für Niedersachsen unnötig, aber unschädlich“

+++ 12.28 Uhr: Niedersachsen wird die Corona-Notbremse im Bundesrat nicht blockieren, das sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover. Zwar bedauere die Landesregierung, dass das Bundesgesetz keine Öffnungsklausel für Modellvorhaben bei einer Inzidenz auch über 100 vorsieht. „Insgesamt wird Niedersachsen dem Vorhaben im Ergebnis aber nicht im Wege stehen“, so Weil laut Informationen der dpa.

Das Abstimmungsverhalten im Bundesrat am Donnerstag werde sich auf die Frage beschränken, ob der Vermittlungsausschuss angerufen werden soll. „Ein solches Verfahren würde allerdings wieder Zeit kosten und Zeit steht in der Pandemie nur sehr begrenzt zur Verfügung“, sagte Weil. „Ich erwarte deswegen nicht, dass der Bundesrat morgen das Gesetz blockieren wird.“

Corona in Niedersachsen: Stephan Weil kritisiert Bundesländer

Deutliche Kritik übte Weil an den Bundesländern, die sich nicht an die Anfang März zwischen Bund und Ländern vereinbarte Notbremse gehalten haben. „In Niedersachsen haben wir uns eben von Anfang an konsequent an den gemeinsamen Beschluss gehalten, in anderen Ländern war man offenbar nicht so konsequent“, sagte Weil.

In Niedersachsen bedürfe es keiner Bundesregelung zur Umsetzung der Notbremse, in anderen Länder offenbar schon. „Wenn vor diesem Hintergrund die Bundesregierung darauf gedrungen hat, die Notbremse durch ein Bundesgesetz verbindlich festzusetzen, war das für Niedersachsen unnötig, aber auch unschädlich“, sagte Weil.

Corona in Niedersachsen: RKI meldet die aktuellen Fallzahlen am Mittwoch (21.04.2021)

Erstmeldung vom Mittwoch, 21.04.2021, 8.25 Uhr: Göttingen - Das Gesundheitsamt in Niedersachsen hat dem Robert-Koch-Institut (RKI) seit Beginn der Pandemie-Aufzeichnungen 223.866 Corona-Fälle gemeldet. Das sind 1426 infizierte Personen mehr als noch am Vortag (20.04.2021). Die Zahl der Todesfälle steigt um 22 auf 5158 Verstorbene.

Als genesen gelten in Niedersachsen rund 202.000 (+1700) Menschen. Die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle liegt den RKI-Daten zufolge bei 16.800 (-300). In den vergangenen sieben Tagen wurden 9236 Infektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 an das RKI übermittelt. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 121,5 auf 115,5.

Corona-Fallzahlen in Niedersachsen: 20 Prozent der Bevölkerung geimpft

Drei Regionen in Niedersachsen liegen über einem Inzidenzwert von 200: der Landkreis Vechta (305,3), die Stadt Salzgitter (277,1) und die Stadt Delmenhorst (205,5). 19 Landkreise und kreisfreie Städte liegen unter der kritischen 100er-Inzidenz. Dieser Wert ist vor allem entscheidend für Angela Merkels Notbremsen-Gesetz. Eine Inzidenz von 50 oder sogar 35 unterschreitet keine Region. Die niedrigste Inzidenz hat die Stadt Wilhelmshaven mit 35,5.

+ Das RKI gibt die aktuellen Corona-Fallzahlen für Niedersachsen bekannt. Die Inzidenz ist gestiegen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Inzwischen sind in Niedersachsen rund 20 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. 6,3 Prozent haben einen vollständigen Impfschutz. Das teilte der Krisenstab des Landes am Dienstag (20.04.2021) in seiner wöchentlichen Pressekonferenz mit.

Allerdings lehnen immer mehr Menschen in Niedersachsen den Corona-Impfstoff des britisch schwedischen Herstellers Astrazeneca ab. „In jedem fünften Fall nehmen Menschen von einer Impfung mit Astrazeneca Abstand“, sagte Krisenstabsleiter Heiger Scholz in der Konferenz. (Karolin Schaefer, Jennifer Greve und Helena Gries)

Rubriklistenbild: © Guillermo Guterrez Carrascal/dpa