Zahlreiche Absagen: Wie Corona in die Uni-Stadt hineinwirkt

Holiday on Ice: Die Vorstellungen der berühmten Show in der Lokhalle wurden inzwischen abgesagt.

Die Ausbreitung des Coronavirus in Niedersachsen und die daraus resultierenden Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen treffen auch die Uni-Stadt Göttingen.

Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen aus.

breitet sich in Niedersachsen aus. Viele Veranstaltungen werden abgesagt.

Hier die Übersicht für die Uni-Stadt Göttingen

Aktualisiert am 13.3. um 12.42 Uhr - Inzwischen gibt weitere Absagen zu Veranstaltungen in Göttingen.

Absagen in Göttingen wegen Corona: Städtisches Museum bis auf Weiteres geschlossen

Am Freitagvormittag gab das Städtische Museum bekannt, dass es bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Alle Veranstaltungen fallen aus, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Weitere Informationen auf der Homepage des Museums: museum.goettingen.de/

Absagen in Göttingen wegen Corona: Konzert im Apex wird verschoben

Das für heute Abend im Göttinger Apex angekündigte Konzert des Restorchesters (www.restorchester.de/) entfällt und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wie der Kulturverein Apex mitteilte. Bereits gekaufte Karten könnten bei den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, die online erworbenen Tickets würden automatisch zurückgebucht, hieß es weiter.

Absagen in Göttingen wegen Corona: "Fritz im Dialog" wird abgesagt

Die für Mittwoch, 18. März, angekündigte Podiumsdiskussion "Fritz im Dialog" des Göttinger Bundestagsabgeordneten Fritz Güntzler (CDU) wird abgesagt. Das gab das Wahlkreisbüro bekannt. Die Veranstaltung zum Thema "Modernisierung der Unternehmensberatung - ein Beitrag im internationalen Steuerwettbewerb" soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Absagen in Göttingen wegen Corona: XXL-Frühjahrsputz wird verschoben

Aus Vorsichtsmaßnahmen, um der Ausbreitung des Corona-Virus entgegen zu wirken, reagieren die Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) und sagen den organisierten XXL-Frühjahrsputz kurzfristig ab. Die Aktion soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Absagen in Göttingen wegen Corona: Kein Vortrag zu Griechenland

Michael Trammer wollte am Freitag, 13. März, um 18.30 Uhr im Zentralen Hörsaalgebäude der Uni in Göttingen (001) über die Lage in Griechenland berichten. Dieser Vortrag fällt aus.

Absagen in Bovenden wegen Corona: Keine Gottesdienste

In Anbetracht der aktuellen Corona-Pandemie hat die Evangelische Kirchengemeinde Bovenden alle ihre Veranstaltungen und Gottesdienste bis zum 29. März abgesagt. Den Beschluss hat Kirchenrat in einer Sondersitzung am Donnerstagabend gefasst. „Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass sich die Corona-Infektionen nicht weiter ausbreiten“, sagt der Vorsitzende des Kirchenrates Pastor Uwe Völker. Betroffen sind alle Treffen von Gruppen, Kreisen und Chören der 3300 Mitglieder zählenden Gemeinde. In zwei Wochen will der Kirchenrat erneut über die Lage beraten. Aus diesem Grund werden die beiden Konfirmationsgottesdienste am 26. April und 3. Mai verschoben. Auch der Vorstellungsgottesdienst am Sonntag, 15. März, den die Jugendlichen mit viel Engagement vorbereitet hatten, wird abgesagt.

Betrieb im Deutschen Theater läuft weiter

Das Deutsche Theater in Göttingen setzt seine Vorstellungen ganz normal weiter fort. „Den Spielbetrieb einzustellen erfordert eine behördliche Anordnung, die bisher für Göttingen noch nicht erfolgt ist“, hieß es auf Anfrage.

Wegen Corona: Absagen in Göttingen - Basketball-Bundesliga

Die BG Göttingen hat das Basketball-Bundesligaspiel, das am Samstag in der Göttinger S-Arena angepfiffen werden sollte, abgesagt. Außerdem wird der Basketball-Bundesliga-Spielbetrieb wird zunächst eingestellt.

Absagen in Göttingen: Holiday on Ice

An diesem Wochenende sollte von Freitag bis Sonntag die bekannte Show Holiday on Ice mit ihrem aktuellen Programm in der Göttinger Lokhalle gastieren. Alle Vorstellungen wurden bereits abgesagt.

Absagen in Göttingen wegen Corona: Universität

„Die Universität ist nicht so drastisch von Ausfällen betroffen“, sagt Sprecher Romas Bielke. Grund dafür ist die aktuelle vorlesungsfreie zeit, sprich im Volksmund Semesterferien. Abgesagt wurden in dieser Woche die Berufsinfo-Tage für zigtausend Schüler im Zentralen Hörsaalgebäude (ZHG). Nicht stattfinden wird auch der Handwerker- und Universitätsball – ein gesellschaftliches Top-Ereignis in Göttingen. Termin wäre Samstag, 21. März, gewesen.

Weniger von der Öffentlichkeit bemerkt sind Ausfälle interner Uni-Veranstaltugen, zu denen auch viele Gäste aus dem Ausland gekommen wären, so Sitzungen von Kommissionen und Aufsichtsgremien, wie Bielke schildert. An Schließungen von Einrichtungen, die täglich tausende Gäste anlocken, darunter die Mensen, sei noch nicht gedacht worden, bestätigte auch das Göttinger Studentenwerk.

Absagen in Göttingen wegen Corona: HAWK

Die Hochschule für angewandt Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göttingen hat derweil alle Veranstaltungen im Sommersemester in Göttingen, Hildesheim und Holzminden abgesagt: Eine internationale Tagung konnte verlegt werden, Tage der offenen Tür fallen aus. „Nach einer Neubewertung der aktuellen Entwicklungen wollen wir dazu beitragen, einer weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus entgegen zu wirken – da, wo wir es können.

Deshalb hat sich das Präsidium der HAWK dazu entschieden, bis zum Ende der Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 alle Veranstaltungen abzusagen oder zu verschieben, zu denen mehrere externe Gäste erwartet werden“, sagt HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy. Betroffen ist in Göttingen auch die Jobbörse am 25. März. Abgesagt werden die Angebote der HAWK beim Zukunftstag für Mädchen und Jungen am 26. März an allen drei Standorten – der ist aber mittlerweile von der Landesregierung generell abgesagt worden.

Absagen in Göttingen wegen Corona: Konzerte

Schlimmer gebeutelt ist das kulturelle Leben: So melden die Veranstalter nach und nach Ausfälle. Im angesagtenMusikclub EXIL, der für seine Größe oft herausragende Musiker und Musikerinnen zu bieten hat, trudelten am Mittwoch die Absagen der Veranstaltungsagentur ein: Der herausragende Musiker und Produzent Russ Ballard wird am Mittwoch, 18. März nicht auf der Bühne im EXIL stehen.

„Die Gesundheit aller geht vor“, begründet die Agentur. Russ Ballard, der seine gesamte Europa-Tournee abgesagt hat, werde aber später nach Göttingen kommen. Auch das Konzert der nicht minder qualitativ guten Ron Evans Group im Exil am Freitag, 20. März, fällt aus.

Absagen in der MUSA, wo am Donnerstag, 19. März, mit Wolf Maahn ein deutsches Rock-Urgestein spielt, werden noch abgefragt.

Absagen in Göttingen wegen Corona: Theater

Weitermachen wollen derweil die Theater in Göttingen. Absagen sind noch nicht bekannt. Deutsches Theater, Junges Theater und ThOP halten an ihren Spielplänen fest. Sie fallen allerdings auch alle dank geringerer Platzkapazitäten nicht unter den Verbotserlass der Landesregierung, der vorerst ab 1000 Zuschauern und mehr greift.

Absagen in Göttingen wegen Corona: Händel-Festspiele

Bei den Verantwortlichen der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen herrscht noch Gelassenheit, aber keineswegs Untätigkeit: „Als Rektion auf das Verbot der Landesregierung planen wirdie Platzkapazität der Lokhalle auf maximal 900 Plätze zu beschränken. In allen anderen Spielstätten liegen wir weit unter der genannten Platzkapazität“, erläutert der geschäftsführende Intendant Tobias Wolff auf HNA-Anfrage.

Ursprünglich war die Kapazität auf 1370 Plätze konzipiert. So hoffen die Händel-Verantwortlichen, dass die Festspiele stattfinden können. Eine Absage wäre tragisch, denn zum 100-jährigen Jubiläum sind so viele und spektakuläre Veranstaltungen wie nie zuvor geplant. „Wir sind natürlich abhängig von der Entwicklung und den Weisungen der Behörden“, sagt Tobias Wolff. Der Vorverkauf läuft derweil weiter.

Absagen in Göttingen wegen Corona: Universitätsmedizin

Das Uni-Klinikum hat am Donnerstag die Absage von Veranstaltungen im Rahmen des Programms „Kult(o)ur am Sonntag“ beschlossen – die Absagen gelten zunächst bis zum 5. April. Ebenfalls abgesagt ist das Klavierkonzert am 1. April von Serra Tavsanli in der Reihe „Klassik im Klinikum“.

Absagen in Göttingen wegen Corona: Neue IGS

Die Neue IGS in Göttingen sagt ihren für Samstag, 14. März, geplanten Tag der offenen Tür ab. Es gibt aber bereits einen Ersatztermin: Er soll am Samstag, 25. April, von 10 bis 13 Uhr stattfinden. Darüber hinaus werden Alternativen entwickelt, um zukünftige Schüler und ihre Eltern trotzdem umfassend über das Schulkonzept zu informieren.

Absagen in Göttingen wegen Corona: SPD

Der SPD-Unterbezirk Göttingen hat seine für Freitagabend geplante Diskussionsveranstaltung mit Moderator Thomas Oppermann zum Thema „Parteiensystem im Wandel: Wo steht die SPD?“ verschoben. Termin: noch offen.

Absagen in Göttingen: DGB-Veranstaltung

Um das Thema Mieten sollte es am Montag, 23. März, bei einer Diskussionsveranstaltung im Jungen Theater gehen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat diesen Abend auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das Coronavirus hat Niedersachsen fest im Griff. Es drohen unter anderem Schulschließungen.

In ganz Niedersachsen werden Corona-Testzentren eingerichtet. Ziel ist es, in jedem Landkreis ein Testzentrum zu haben.