European Darts Trophy 2018: Alle Infos zum Spektakel in der Lokhalle

Nach dem Erfolg im Vorjahr kommt die Darts-Elite zurück nach Göttingen. Vom 12. bis 14. Oktober findet die European Darts Trophy 2018 statt. Hier gibt es alle Infos zum Event.

Zum ersten Mal fand die European Darts Trophy des Darts-Verbandes PDC 2017 in der Lokhalle in Göttingen statt - und endete gleich mit einem Rekord. Mit 3524 Zuschauern am Finaltag stellte das Publikum der Lokhalle einen neuen PDC-Rekord bei der European Tour in Deutschland auf. Klar, dass nach so einem Erfolg die Veranstaltung in Göttingen auch dieses Jahr auf dem Tourplan steht.

Zum sechsten Mal insgesamt wird die European Darts Trophy 2018 ausgetragen. Nach dem Start in Sindelfingen (2013) und Leipzig (2014) fand das Turnier 2015 und 2016 in Mühlheim statt. Sieger bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr in Göttingen war der Niederländer Michael van Gerwen. In Göttingen wird um ein Preisgeld von insgesamt 135.000 Pfund (umgerechnet rund 151.500 Euro) gespielt. Der Sieger geht mit 25.000 Pfund (rund 28.000 Euro) nach Hause.

European Darts Trophy 2018: Der Turnierplan

12.10.2018 Runde 1 Nachmittagssession 13-17 Uhr Abendsession 19-23 Uhr 13.10.2018 Runde 2 Nachmittagssession 13-17 Uhr Abendsession 19-23 Uhr 14.10.2018 Runde Nachmittagssession 13-17 Uhr Viertelfinale Halbfinale Finale Abendsession 19-23 Uhr

European Darts Trophy: Der Turnier-Modus

Die besten 16 Spieler der PDC-Pro-Tour-Liste sind automatisch für das Turnier in Göttingen qualifiziert und für die zweite Runde am Samstag gesetzt. 16 weitere Teilnehmer qualifizieren sich unter anderem am Freitag.

Die Top-16-Spieler der PDC

01: Michael van Gerwen

02: Peter Wright

03: Rob Cross

04: Ian White

05: Michael Smith

06: Mensur Suljovic

07: Adrian Lewis

08: James Wade

09: Jonny Clayton

10: Joe Cullen

11: Daryl Gurney

12: Simon Whitlock

13: Darren Webster

14: Gerwyn Price

15: Dave Chisnall

16: Max Hopp

Eine genaue Teilnehmerliste steht noch nicht fest. Sobald sie vorliegt, vervollständigen wir die Liste.

Das Turnier wird nach dem Modus "Best of 11 Legs" gespielt. Das bedeutet, ein Spieler gewinnt, wenn er sechs Legs für sich entscheiden kann. Die Bezeichnung "Leg" steht für ein Spiel mit 501 Punkten. Wer die 501 zuerst auf null stellt, entscheidet das Leg für sich.

So tourt der Weltverband PDC durch Deutschland

Der Weltverband PDC tourt das ganze Jahr über durch verschiedene Städte in Deutschland und Europa. Göttingen ist in diesem Jahr das drittletzte Turnier. Neu im Programm der PDC in diesem Jahr ist die European Darts Championship, die Ende Oktober in der Dortmunder Westfalenhalle ausgetragen wird.

Rückblick: Die European Darts Trophy

Jahr Sieger Gegner Ergebnis 2017 Michael van Gerwen Rob Cross 6:4 2016 Michael van Gerwen Mensur Suljovic 6:5 2015 Michael Smith Michael van Gerwen 6:2 2014 Michael Smith Michael van Gerwen 6:1 2013 Wes Newton Paul Nicholson 6:5

So war die European Darts Trophy 2017

Am Ende hat sich der Favorit durchgesetzt: Michael van Gerwen hat die European Darts Trophy 2017 in Göttingen gewonnen. Der Niederländer gewann im Finale gegen Rob Cross mit 6:4.

Tickets und Anfahrt zur European Darts Trophy 2018

Tickets zur European Darts Trophy können online über die Seite des Verbandes gekauft werden. Tickets gibt es ab 10 Euro (Session am Freitagnachmittag). Für die Abendveranstaltungen gibt es Karten ab 16 Euro. Für den Finalabend (Sonntagabend ab 19 Uhr) gibt es Tickets ab 28 Euro.

Die Lokhalle in Göttingen

Der Veranstaltungsort in Göttingen liegt direkt gegenüber des Göttinger Hauptbahnhofes. In unmittelbarer Umgebung gibt es mehrere Parkhäuser.