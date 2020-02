Für Leo aus Rosdorf startet am Mittwoch der Singer-Songwriter-Wettbewerb „Dein Song“ im Kinderkanal (Kika). Mit seinem selbst komponierten Song will er die Jury überzeugen.

Rosdorf – In der Sendung treten 19 Nachwuchskomponistinnen und -komponisten gegeneinander an. Der 16-jährige Leo ist mit seinem selbst geschriebenen Lied „Das Tollste im All“ in der zweiten Folge an diesem Donnerstag zu sehen. Die sechszehnteilige Doku-Reihe mit Live-Finale und den Moderatoren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich geht bereits in die 12. Staffel. Das Besondere: Statt vier Wochen können Fans dieses Jahr sechs Wochen mit ihren Favoriten mitfiebern.

Dein Song: Leo spielte schon in Band seines Vaters

Mit zehn Jahren hat Leo angefangen, in der Band seines Vaters als Bassist zu spielen – seitdem musiziert er jeden Tag. Dabei ist seine Instrumentenwahl vielfältig und reicht von Bass, Gitarre und Ukulele. Eigenständig texten, ist für ihn noch relativ neu. „Ich schreibe Texte erst seit einem halben Jahr. Meistens über Dinge, die mich bewegen und über die ich nachdenke“, sagt Leo.

Dein Song: Lied geht um Crush auf ein Mädchen

Herausgekommen ist unter anderem „Das Tollste im All“. In dem deutschen Popsong geht es um seinen Crush auf ein Mädchen, das seine Gefühle aber nicht erwidert. Trotzdem will er ihr sagen, wie toll er sie findet und dass er nicht sauer ist. Musikalisch unterstützt wird sein Gesang durch Bass, Gitarre und Ukulele.

Kika: Jury bewertet junge Musiker . Angelo Kelly ist dabei

Das Prinzip des Wettbewerbs ist wie folgt: Die jungen Musikerinnen und Musiker treten mit ihren eigenen Liedern gegeneinander an und werden dabei von Musikpatinnen und -paten betreut und von einer Jury bewertet – bestehend aus Mieze Katz, die Sängerin Mia, Ole Specht von der Band Tonbandgerät, Sängerin und Produzentin Lary und das jüngste Mitglied der Kelly Family, Angelo Kelly.

Das musikalische Angebot ist so vielfältig wie die Komponistinnen und -komponisten, die Teilnehmenden machen Rap, Pop und Balladen, auch Duos wie Elul und Singa aus Herborn und Greifenstein werden zu sehen und hören sein. Auch an Instrumenten wird einiges geboten, so wird auch Harfe und Cajon Teil der Show werden.

Dein Song: Namhafte Musikpaten - Die Orsons und Annett Louisan

Als Musikpatinnen und -paten sind in diesem Jahr die Singer-Songwriterin Lotte, die Hip-Hop-Band Die Orsons, das Berliner Produzentenduo YouNotUs, Sängerin Ilira, Singer-Songwriter Kelvin Jones, der Komponist und Pianist Moritz Eggert, Sängerin und Musicaldarstellerin Oonagh und die Sängerin Annett Louisan am Start.

Die Staffel wird von dem Magazin Kika Live mit fünf „Dein Song“ Sondersendungen begleitet – inklusive Backstage-Reportagen, Interviews und vielen Überraschungen.

Komponisten Camp auf Ibiza: Webmoderatorin Leontina gibt Einblicke

Auch auf kika.de und Kika-Player kann man die Sendung verfolgen, moderiert von Leontina, die Gewinnerin der achten Staffel von „Dein Song“. Sie nimmt die Zuschauenden mit hinter die Kulissen der Show, interviewt die Kandidatinnen und Kandidaten und stellt die Jury vor Herausforderungen. Außerdem zeigt sie die Schauplätze des Komponisten Camps auf Ibiza.

Dein Song: Finale am 20. März

Im Finale in Leipzig, das am Freitag, 20. März um 19.05 Uhr live bei Kika übertragen wird, kommt es mit einem TV- und Online-Voting auf das Publikum an, wer den begehrten Titel holt.

„Dein Song“ ab Mittwoch, 12. Februar, bis Donnerstag, 5. März, mittwochs und donnerstags, 19.25 Uhr, und von Montag, 9. März bis 19. März, montags und donnerstags, 19.25 Uhr, auf Kika. Finale am Freitag, 20. März, 19.05 Uhr.