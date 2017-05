Deutsches Theater startet in der Tiefgarage mit Orwells "1984" 

Spielzeit 2017/18

+ Spielzeit-Vorschau: Die Führungsmannschaft des Deutschen Theaters mit Marcus Weide (Technischer Leiter, von links), Matthias Heid (Chefdramaturg), Theaterpädagogin Gabriele Michel-Frei, Geschäftsführerin Sandra Hinz, Dramaturgin Sara Örtel, Intendant Erich Sidler, Sonja Bachmann (Leiterin Programm für Kinder und Jugend), Inge Mathes (Leiterin Kommunikation). Foto: nh

Göttingen. Intendant Erich Sidler ist ein politischer Mensch. Kein Wunder, dass das Deutsche Theater (DT) in Göttingen in der Spielzeit 2017/18 erneut Farbe bekennen, einen kritischen Blick auf die Welt werfen will. Das Programm knüpft somit an die Vor-Spielzeiten an.