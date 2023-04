Diebe erbeuten in Bilshausen Dünger und Spritzmittel

Nach dem Diebstahl von Spitzmitteln und Dünger bittet die Polizei um Hinweise. (Archivfoto) © Bernd Schlegel

Dünge- und Pflanzenschutzmittel sind in großen Mengen in Bilshausen im Eichsfeld gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bilshausen – Eine große Menge an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln haben Einbrecher am vergangenen Wochenende in Bilshausen im Landkreis Göttingen aus der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs gestohlen.

Aufgrund der Masse der verschwundenen Behälter geht die Polizei davon aus, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt waren.

Abtransport vermutlich mit einem oder mehreren Fahrzeugen

Das umfangreiche Diebesgut muss zudem mit einem oder mehreren Fahrzeugen abtransportiert worden sein. Die genaue Schadenshöhe steht zurzeit noch nicht fest.

Polizei bittet jetzt um Hinweise

Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen zwischen dem 21. und 24. April im Bereich der Kleinen Bahnhofstraße unterwegs waren, erbittet die Duderstädter Polizei unter Telefon 05527/98010.

Einbruch in Agrarlager in Dransfeld

Bereits Anfang März waren Unbekannte in Dransfeld in ein Agrarlager eingedrungen und hatten dort unter anderem hunderte Kanister Pflanzenschutzmittel gestohlen. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen besteht ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Bernd Schlegel)