DOG-Auszeichnung für Helden des Schulsports im Basketball-Wohnzimmer

Göttingen. Die Schulsport-Teams aus Göttingen sorgten 2016 für Aufsehen: Einige schafften die Qualifikation zu den Finals des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“. Am Samstag wurden sie in der Göttinger S-Arena dafür ausgezeichnet.

Den würdigen Rahmen bildete eine mit 3304 Zuschauern besetzte Halle beim Basketball-Bundesliga Spiel BG Göttingen gegen EWE Baskets Oldenburg. Die Idee, die Nachwuchssportler zu ehren, kommt aus der Deutschen Olympischen Gesellschaft Südniedersachsen/Göttingen. Die will die olympischen Werte wie Fair-Play, Leistungsbereitschaft, Völkerverständigung und Teamgeist fördern.

Eben um diese Werte ginge es beim Wettbewerb „Jugend trainiert Olympia“ in vorbildlicher Art und Weise, sagte die heimische DOG-Vorsitzende Petra Reußner. „Auch deshalb möchten wir von der DOG Südniedersachsen/Göttingen die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler aus Göttingen, die sich 2016 für das Bundesfinale in Berlin qualifizierten konnten, ehren.“ Und das geschah nicht im Hinterzimmer, sondern in der stimmungsvollen guten Stube des Göttinger Basketballs, der S-Arena. Auch, weil die Pro Basketball GmbH ein Kooperationspartner der Südniedersachsen-DOG ist. Drei Auszeichnungen gingen an das Theodor-Heuss-Gymnasium (THG). Das sind die Ausgezeichneten mit Platzierungen beim Bundesfinale in Berlin:

Basketball Jungen, WK 2: Theodor-Heuss-Gymnasium – THG – (Platz 4);

Basketball Mädchen, WK 2: Theodor-Heuss-Gymnasium (8. Platz);

Basketball Jungen, WK 3: IGS Geismar (7. Platz);

Golf, WK 3: Theodor-Heuss-Gymnasium (11. Platz)

Schwimmen, Jungen, WK 3: Felix-Klein-Gymnasium (12. Platz)

Tischtennis, Jugend trainiert für Paralympics: Heinrich-Böll- Schule (2. Platz) .

Von Thomas Kopietz