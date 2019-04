Lkw stellt sich am Dreieck Drammetal quer: Zufahrt zur A7 blockiert

Bei einem Unfall am Dreieck Drammetal hat sich ein Lastwagen quer gestellt und die Zufahrt zur A7 blockiert. Die Bergung soll noch bis in den Abend dauern.

Zu einem Verkehrsunfall mussten am Samstagnachmittag die Feuerwehren Obernjesa, Friedland und Groß Schneen ausrücken. Gegen 16 Uhr verunglückte im Dreieck Drammetal ein türkischer Sattelzug, als er von der Autobahn 38 auf die Autobahn 7 in Richtung Kassel fahren wollte. Im sogenannten Ohr stellte er sich vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit quer und kam nur wenige Meter vor der fest installierten Blitzanlage zum Stehen.

Folge: Die komplette Fahrbahnbreite ist blockiert, und das sollte auch noch bis in den späten Abend so bleiben, wie Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Willing am späten Samstagnachmittag mitteilte. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste demnach mit einer mehrstündigen Sperrung gerechnet werden. Die Verkehrsteilnehmer wurden laut Polizei bis dahin gebeten, über die Anschlussstelle Göttingen-Nord zu wenden.

Der Fahrer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste rund 600 Liter Diesel aus dem Tank des Lkw umpumpen, weil dieser beim Aufprall auf die Leitplanke aufgerissen war. Zudem musste das kontaminierte Erdreich ausgebaggert werden.