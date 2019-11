65-Jährige wird Opfer von falschen Polizisten

Eine 65-jährige Frau aus Duderstadt wurde Opfer von Telefonbetrügern. Jetzt sind mehrere tausend Euro weg.

Anrufer hatten in den vergangenen Tagen bei der Polizei mehrere Fälle von Telefonanrufen falscher Polizeibeamter gemeldet, bei denen angebliche Mitarbeiter der hiesigen Polizeiinspektion beziehungsweise der Kripo gemeldet hatten.

Die zumeist männlichen Anrufer machen während der Telefonate auf vermeintliche Einbrecher oder sogenannte „Maulwürfe“ in den örtlichen Bankfilialen aufmerksam. So erging es am vergangenen Donnerstag auch einer 65-jährigen Dame aus Duderstadt.

Frau leerte ihr Bankschließfach

Sie wurde am Telefon durch einen falschen Polizeibeamten so stark verunsichert und unter Druck gesetzt, dass sie den Betrügern Glauben schenkte und zunächst ihr Bankschließfach leerte, um den Inhalt in Höhe von mehreren tausend Euro den vermeintlichen Beamten zur sicheren Verwahrung zu geben.

Am Abend legte die Frau das Geld dann, wie von den falschen Polizisten zuvor in einem der Telefongespräche gefordert, vor die Haustür. Dort wurde das Geld vermutlich kurz danach abgeholt. Der Täter blieb unerkannt. Hinweise gibt es bislang nicht.

Präventionsveranstaltung der Polizei

Die nächste Präventionsveranstaltung zum zum Thema „Falsche Polizeibeamte“ findet am Montag, 25. November, um 19 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe Eichsfeld in Duderstadt, Kutschenberg 4, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich vorab unter Tel. 0551/491-2306 beim Präventionsteam der Göttinger Polizei anmelden.