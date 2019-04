Duderstädter Sielmann-Stiftung sucht das Gartentier des Jahres

Blaugrüne Mosaikjungfer: Diese Libellenart stellt geringe Ansprüche an die Wasserqualität.

Sechs Kandidaten bewerben sich um den Titel „Gartentier 2019“. Mit der Aktion macht die Duderstädter Sielmann-Stiftung auf den Rückgang der biologischen Vielfalt aufmerksam.

„Jeder Gartenbesitzer kann dazu beitragen, den teils gefährdeten Arten eine Heimat zu geben“, sagt Insektenspezialist Dr. Hannes Petrischak von der Heinz Sielmann Stiftung. Hier die Kandidaten auf einen Blick:

Ringelnatter

+ Liebt einen ruhigen Platz im Garten: Die Ringelnatter ist für Menschen völlig ungefährlich. © Ralf Donat/nh Die friedfertige Ringelnatter ist für Menschen völlig ungefährlich. Am Gartenteich fühlt sie sich wohl, wenn es einen ruhigen Platz zum Sonnen und ausreichend Beute gibt. Ihren Namen verdankt die kleine Schlange den hellen halbmondförmigen Flecken hinter dem Kopf, die wie Ringe um den Köper liegen.

Teichmolch

Der Teichmolch ist ein sehr anpassungsfähiger Lurch, die häufigste Molchart Deutschlands und oft am Gartenteich anzutreffen. Er gehört zu den Wassermolchen, die durch ihre besondere Regenerationskraft auffallen. Verloren gegangene Gliedmaßen und sogar Organe können die zähen Amphibien vollständig nachwachsen lassen.

Erdkröte

Die Erdkröte ist die größte heimische Kröte und ein wechselwarmes, dämmerungsaktives Tier. Erdkröten können bis zu dreißig Jahre alt werden. Treffen sie auf Feinde, pumpen sie ihren Körper mit Luft auf und richten sich auf allen vieren auf, um größer zu wirken.

Wasserläufer

+ Ein Wasserläufer in einem Teich: Er nutzt die Oberflächenspannung. © Julian Stratenschulte/dpa Sein Name ist Programm: Mit den langen Beinen kann der Wasserläufer sein Gewicht so gut verteilen, dass die Oberflächenspannung des Wassers ausreicht, ihn zu tragen. Die Fußglieder sind behaart und fettimprägniert und erlauben ruckartige Krabbelbewegungen auf dem Wasser.

Schlammschnecke

Den zungenbrecherischen Namen Spitzschlammschnecke verdankt sie ihrem spitzen Gehäuse. Obwohl sie eine Wasserschnecke ist, kann sie nicht dauerhaft unter Wasser leben und muss auftauchen, um Luft zu schnappen. Sie kann auf der Unterseite der Wasseroberfläche entlang kriechen, macht sich also die Oberflächenspannung des Wassers ähnlich zunutze wie der Wasserläufer, nur andersherum.

Mosaikjungfer

Die Blaugrüne Mosaikjungfer, eine Libellenart, ist häufig an Gartenteichen zu finden und kann sich wegen ihrer geringen Ansprüche an die Qualität des Wassers sogar in Regentonnen entwickeln.

Die Abstimmung für das Gartentier des Jahres läuft bis zum 16. Mai unter www.sielmann-stiftung.de/gartentier im Internet. Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost. Das Sieger-Tier wird Ende Mai offiziell bekannt gegeben.

sielmann-stiftung.de