A 38: Drei Personen schwer verletzt

Zwei Unfälle auf der Autobahn 38 beschäftigten am Wochenende die Autobahnpolizei in Nordthüringen. Bei einem der Unfälle erlitten drei Personen schwere Verletzungen.

Leinefelde – Ein Auto verunglückte laut Polizei am Sonntag gegen 7.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heiligenstadt und Leinefelde. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. Ein 37-Jähriger war mit drei weiteren Insassen im Alter von zwei, neun und 36 Jahren auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit kam der Fahrer mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto stieß gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte über beide Fahrstreifen in den Böschungsgraben. Das Auto kam dann auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Leipzig war aufgrund des Unfalls für knapp zweieinhalb Stunden gesperrt.

Bereits am Samstag gegen 5 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Nordhausen-West und Nordhausen in Fahrtrichtung Leipzig zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Eine Toyota-Fahrerin war dabei auf der rechten Fahrspur unterwegs. Dahinter näherte sich auf der linken Spur ein Seat. Vermutlich aufgrund Unaufmerksamkeit kam die Toyota-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit dem Seat. Der Wagen der Verursacherin prallte schließlich in die rechte Leitplanke.

Bei dem Unfall entstand ein größeres Trümmerfeld. Deshalb musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Die Unfallverursacherin und ihr Säugling, der mit an Bord war, wurden vorsorglich ins Krankenhaus nach Nordhausen gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 20 000 Euro. (bsc)