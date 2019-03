Autor und Aktivist Ernst Paul Dörfler besuchte Grenzlandmuseum Eichsfeld

Eichsfeld. Wer in der früheren DDR publizieren wollte, musste zu einer List greifen. Ernst Paul Dörfler (heute 68 Jahre alt) gelang dies 1986 mit seinem Buch „Zurück zur Natur“.

Der Zensur reichte er das Original ein, der Druckerei die kritische Version als Kopie. Das Werk wurde zum Kultbuch der DDR-Umweltbewegung, eine der Keimzellen der friedlichen Revolution. Dörfler, promovierter Chemiker, war einer der ersten Umweltaktivisten der DDR und 1990 Mitgründer der Grünen.

Sein neuestes Werk „Nestwärme“ schaffte es in die Beststellerlisten. Der Autor stellte es am Dienstagabend im Grenzlandmuseum Teistungen in der Reihe „Das Grüne Band“ vor. „Nestwärme, von den Vögeln lernen“ ist weniger ein Fachbuch für Ornithologen als eine Abrechnung mit der aktuellen Umweltpolitik.

Dörfler schildert die verblüffenden Aspekte des Vogellebens und verweist auf das dramatische Artensterben. Verantwortlich macht er dafür die industrielle Landwirtschaft, Profit gehe über alles. Die Menschheit habe aber nur die Chance, mit der Natur zu leben und nicht gegen sie. Der Verbraucher habe es in der Hand, die Weichen umzustellen, er müsse bereit sein, für ökologische Produkte mehr zu zahlen. Dörfler tritt nachhaltig für die Umstellung der Landwirtschaft ein.

Es gelte, weniger zu essen, weniger zu kaufen und weniger wegzuwerfen. Wörtlich: „Wir essen zu viel, das macht krank.“

Ansatzweise gibt Dörfler in „Nestwärme“ einen Einblick in seine Erlebnisse als Umweltaktivist in der DDR. Der Autor schildert die Kniffe, mit denen er den Staat austrickste und Verbote und Schikanen umging. Denn Umweltbibliotheken und ähnliche Einrichtungen standen im Focus des Staatssicherheitsdienstes.

Nach der Wende gehörte Dörfler kurz der letzten DDR-Volkskammer und ab Oktober 1990 noch dem Bundestag an. Sein Engagement für die Umwelt konnte er offen betreiben, doch die Ergebnisse haben ihn enttäuscht. Spektakulär war 1990 ein Feldzug gegen McDonalds, der Konzern wollte den Osten erobern. Beispiel für Globalisierung, die durch das Kapital angetrieben werde. Dörfler stieg schnell wieder aus der Politik aus. „Der Politikbetrieb, das war nichts für mich.“