Polizei im Eichsfeld sucht 40-jährigen Mann - der möglicherweise suizidgefährdet ist

Die Polizei im Obereichsfeld (Thüringen) sucht nach einem Vermissten: Seit Dienstag, 25. Juni, 21.30 Uhr, wird der 40-jährige Jens Auerswald vermisst. Er ist 1,75 Meter groß, etwa 75 Kilo schwer, von schlanker Gestalt und hat eine blonde Kurzhaarfrisur.

Wie die Polizeiinspektion Eichsfeld am Donnerstag mitteilte, war er zuletzt mit einem Renault Modus (Kennzeichen: EIC – QT 436) unterwegs. Gesehen wurde er zur angegebenen Zeit in Niederorschel. Eine Handy-Ortung ist nicht möglich, da er sein Mobiltelefon nicht dabei hat. Es müsse befürchtet werden, dass Auerswald sich selbst töten wolle und er dafür auch abgelegene Orte aufsuchen könne, mutmaßen die Ermittler. „Die Polizei und die besorgten Eltern bitten um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach Herrn Auerswald und seinem Pkw!“, hieß es in der Mitteilung der Polizei vom Donnerstag.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle, die Landeseinsatzzentrale, Tel. 110, und die Polizeiinspektion Eichsfeld unter Tel. 03606 / 651-0 entgegen.

Rubriklistenbild: © Patrick Seeger/dpa