Fans warten hundert Minuten: Scooter „raven“ vor rund 7.000 Fans im Eichsfeld

+ © Gregor Mühlhaus Ließen ihre Fans fast zwei Stunden warten: Die Techno-Band „Scooter“ um Frontmann H. P. Baxxter trat nun vor der Burg Scharfenstein im Eichsfeld auf. © Gregor Mühlhaus

Die deutsche Techno-Band „Scotter“ treten auf einem neuen Festival-Gelände im Eichsfeld auf. Bis es soweit ist, müssen die Zuschauer lange warten.

Leinefelde-Worbis - Sie sind bekannt für Songs wie „Hyper, Hyper“ und „Harder Faster Scooter“. Und vor allem eine Frage beschäftigt viele Raver noch heute regelmäßig auf Techno- und 90-er-Parties: „How much is the fisch?“ (Was kostet der Fisch?). Die Rede ist von der deutschen Techno-Band Scooter.

+ Ausgelassene Stimmung beim „Scooter“- Konzert vor der Burg Scharfenstein im Eichsfeld. © Gregor Mühlhaus

Vergangenes Wochenende traten die Musiker um den bekannten Frontmann H. P. Baxxter im Eichsfeld auf, genauer auf dem neuen Festival-Gelände an der Burg Scharfenstein, das erstmals für ein Großkonzert genutzt wurde. Rund 7.000 Menschen kamen.

„Hyper, Hyper!“: „Scooter“ traten im Eichsfeld vor mehreren tausend Leuten auf

Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die aus allen Ecken Deutschlands eigens für das Konzert der Alt-Raver ins beschauliche Eichsfeld gereist waren, mussten jedoch Geduld beweisen. Denn bis es soweit war und das Publikum den Musikern um Frontmann H.P. Baxxter zujubeln konnte, ließ die Gruppe die Besucher erst einmal warten.

Eigentlich sollte das Konzert um 19.30 Uhr beginnen. Gut 100 Minuten später war es dann soweit und „Scooter“ betraten die Bühne.

Die doch recht lange Wartezeit machte die Gruppe dann aber mit einer gigantischen Bühnenshow aus Pyrotechnik sowie Videoeinspielungen auf überdimensional großen Leinwänden wieder wett.

+ Scooter-Frontmann H. P. Baxxter auf der Bühne beim Konzert in Leinefelde-Worbis um thüringischen Eichsfeld. © Gregor Mühlhaus

Bereits seit Anfang der 90-er Jahre ist „Scooter“ aus der Techno- und Dance-Szene nicht mehr wegzudenken. Seit 1993 ist die Band international erfolgreich und verkaufte bisher in über 50 Ländern mehr als 30 Millionen Tonträger.

Bis Mitternacht feierten die Besucher mit der Band. Für das Konzert auf dem Festival-Gelände waren eigens Bus-Shuttle eingesetzt worden. Der Besucherandrang war enorm.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld, die mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort war, zog ein positives Fazit. das Event verlief demnach „störungsfrei“. (Melanie Zimmermann)