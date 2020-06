Shopping am Feiertag

Ein beliebtes Ausflugsziel an Fronleichnam: Göttingen lockt am Feiertag mit vielen Attraktionen und Angeboten. Das Foto entstand im vorigen Jahr – aus diesem Grund tragen die Personen keine Masken.

Viele Shoppingfans aus Thüringen und Nordhessen, die am morgigen Donnerstag, 11. Juni, einen arbeitsfreien Tag genießen dürfen, nutzen den Fronleichnams-Feiertag für einen ausgiebigen Bummel durch die Städte und Gemeinden Südniedersachsens.

Auch in diesem Jahr haben sich viele Einzelhändler wieder Sonderaktionen und Rabattangebote überlegt, um den Bummel durch die Innenstädte spannend und attraktiv zu gestalten. Selbstverständlich werden allerorten die Hygienemaßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie penibel eingehalten. So gelten in Läden und Geschäften Maskenpflicht, die Wahrung des Sicherheitsabstandes sowie eine begrenzte Kundenanzahl innerhalb der Geschäfte.

In vielen Läden werden Waren zu kleinsten Preisen angeboten: Sommerkleider, Schuhe, Modeschmuck, Taschen und vieles mehr. Ein Ausflug nach Göttingen, Northeim oder andere Orte im benachbarten Südniedersachsen ist also lohnenswert. nh