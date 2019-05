Debakel für die SPD auch in der Hochburg Hannover - Grüne im Höhenflug

Europawahl in Niedersachsen: Fahnen vor dem Kreishaus in Göttingen.

Die Grünen sind vom Wahlergebnis beflügelt - nun hoffen sie sogar auf den Oberbürgermeisterposten in der Landeshauptstadt.

Dass die Niedersachsen-SPD mit 20,9 Prozent gut fünf Punkten deutlich über den Bundesschnitt lag, konnte die Genossen nicht trösten. Genauso wenig, dass sie erstmals seit mehr als 20 Jahren mit Uwe Santjer in Cuxhaven wieder einen SPD-Oberbürgermeister stellen werden. „Das ist nicht mehr witzig“, beklagte der Landtagsabgeordnete bei aller Freude über seinen eigenen „Riesenerfolg“ im Gespräch mit unserer Zeitung denAbsturz seiner Partei auch in Niedersachsen. Hinter CDU (29,9 Prozent) und Grünen (22,6 Prozent) landete die SPD nur auf Rang drei. Von einem Amtsbonus des im Land eigentlich beliebten Ministerpräsident Stephan Weil war nichts zu spüren.

19,5 Prozent

Besonders dramatisch fiel das Debakel in Weils durch die SPD-Rathaus-Affäre gebeutelte Heimatstadt Hannover aus. In der einstigen roten Hochburg reichte es nur zu 19,5 Prozent und ebenfalls zum dritten Platz hinter Grünen (31,1 Prozent) und CDU (19,7 Prozent). Schlechte Aussichten also für die Landtagswahl im Herbst 2022? „Ich würde da keine Verknüpfung zur Landespolitik machen“, erklärte SPD Generalsekretär Alexander Saipa tapfer und wiederholte, was fast alle Vertreter der beiden bisherigen Volksparteien seit Schließung der Wahllokale runterbeteten: „Wir müssen unsere Sprache und die Methoden wechseln, um junge Menschen zu erreichen.“

„Wir sind die Zukunftspartei“, jubelte dagegen Grünen-Landeschefin Anne Kura mit Blick auf die hohen Stimmanteile bei den jüngeren Wählern. 2022 nahmen sie und ihr Co-Vorsitzender Hanso Janßen dabei noch nicht direkt ins Visier, wohl aber die OB-Wahl in Hannover im Herbst. Bei einem konsequenten Wahlkampf habe man durchaus Chancen, die 70-jährige SPD-Herrschaft zu beenden und das nächste Stadtoberhaupt zu stellen.

Das Nah-Ziel Hannover hat sich auch die CDU auf die Fahnen geschrieben, nachdem sie am Sonntag 36 Landrats- und Bürgermeisterwahlen in Niedersachsen für sich entschieden und auch hier die SPD deutlich hinter sich gelassen hatte. „Die kommunale Ebene hat die Union deutlich gestärkt“, meinte CDU-Generalsekretär Kai Seefried, ohne allerdings das 9,5-Punkte-Minus bei der Europawahl schönzureden.

AfD bleibt unter zehn Prozent

Mit 7,9 Prozent blieb die AfD weit unter der erhofften Zweistelligkeit. Ein besseres Ergebnis habe wohl der parteiinterne Zwist verhindert, gab Landeschefin Dana Guth zu. Ihre Partei werde in Niedersachsen noch zu wenig über Inhalte wahrgenommen.

Obwohl die Landes-FDP ihren Stimmenanteil auf 5,0 Prozent verdoppeln konnte, kam auch bei Landeschef Stefan Birkner keine Feierstimmung auf. „Das ist hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben.“ Einen kleinen Grund zur Freude haben die Niedersachsen-Liberalen allerdings: Sie schicken ihren Landtagsabgeordneten Jan-Christoph Oetjen nach Brüssel.