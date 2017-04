Fahrrad soll bei Aufklärung von Autodiebstahl in Bovenden helfen

Die Göttinger Polizei fragt: Wem gehört dieses Mountainbike, das in Bovenden gefunden?

Bovenden. Um bei der Aufklärung eines Diebstahls eines Audi Q7 weiterzukommen, sucht die Polizei nach dem Eigentümer eines Mountainbikes.

Der schwarze Geländewagen war in der Nacht zum 7. April von einem Stellplatz vor einem Wohnhaus an der Bovender Clobesbreite spurlos verschwunden.

Bei den Ermittlungen stieß die Polizei in Bovenden auf das herrenlose Rad vom Typ „Cube“, Modell Access Cross Country, das in unmittelbarer Tatortnähe an der Grundstücksgrenze zur Feldflur stand.

Ob es einen Bezug zwischen dem abgestellten Rad und dem Autodiebstahl gibt, ist bislang unklar. Dennoch fragen sich die Ermittler, woher das Rad stammt und wie es dorthin kam. Ein denkbares Szenario: Der Autodieb kam dem Rad nach Bovenden und ließ dort das Mountainbike stehen. Es wird auch nicht ausgeschlossen, dass das Fahrrad irgendwo gestohlen wurde. Hinweise erbittet die Göttinger Polizei unter Tel. 0551/491-2115.