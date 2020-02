Wissenschaft möglich machen

Berufliche Ausbildung an der Göttinger Fakultät für Chemie

Das Werkstück, das Jonas Wollborn gerade am Computer entworfen hat und nun unter Anleitung eines seiner Ausbilder an der Fräsmaschine ausarbeitet, wird in Kürze in einer Chemie-Vorlesung als Demonstrationsobjekt für die Studierenden benötigt. Jonas macht eine Ausbildung als Feinwerkmechaniker an der Göttinger Fakultät für Chemie und ist damit einer von durchschnittlich zehn bis 15 jungen Menschen, die an der Fakultät eine berufliche Ausbildung absolvieren. Dabei sind nicht nur angehende Chemielaboranten, sondern auch Auszubildende in den Bereichen Feinwerkmechanik und Elektronik. Und was diese Auszubildenden lernen und machen, zählt. Denn es wird ganz konkret gebraucht, um Wissenschaft möglich zu machen: Material für die Praktika der Studierenden; Werkstücke für Experimente in den Forschungsgruppen der Fakultät und vieles mehr.

Hannah von Minden wird ebenfalls Feinwerkmechanikerin. Los geht es in dieser Ausbildung damit, dass man grundlegende Verfahren wie Fräsen, Bohren oder Schleifen erlernt. Fingerspitzengefühl ist da gefragt und gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Im Lauf der Ausbildung werden die Aufgaben zunehmend komplexer und schwieriger. Denn es gibt in den Chemie-Werkstätten eine große Zahl hochmoderner Geräte, deren Einsatz und Bedienung geübt werden. Da ist die Wasserstrahl-Schneidmaschine, verschiedene CNC-Fräsen und auch Lasern und 3D-Druck stehen mit auf dem Programm.

Fantasie und Kreativität sind bei der Ausbildung ebenfalls wichtig. Denn was für die Wissenschaft an der Fakultät an Werkstücken benötigt wird, gibt es meist nicht von der Stange. Da muss man gemeinsam überlegen, welche Lösungen für die jeweilige Problematik möglich sind. Oft arbeiten hier die Bereiche Elektronik und Feinmechanik zusammen, um die bestmögliche Herangehensweise zu erreichen. Und so werfen auch die Auszubildenden regelmäßig einen Blick über den Tellerrand ihres eigenen Bereichs.

„Hier machen wir jeden Tag neue Sachen“, erzählt Jonas. Und was ihm an seiner Ausbildung besonders viel Spaß macht: „Es gibt oft mehrere Möglichkeiten, ein Problem zu lösen.“ Da kann sich also jeder mit eigenen Ideen einbringen. Das geht zum Beispiel auch bei Übungsstücken wie dem Modell eines Rennwagens, das Jonas gerade fertiggestellt hat. Hier war alles dabei: Von der Konstruktion am Computer bis zur Anwendung der einzelnen erlernten Techniken, aber auch die Integration elektronischer Bauteile ebenso wie die individuelle Detailgestaltung.

Hannah, Jonas und die anderen aktuellen Auszubildenden und Ausbildungsleiter freuen sich auf neue Kolleginnen und Kollegen. Aktuell zu besetzen sind zwei Ausbildungsstellen im Bereich Feinmechanik mit Start 1.9.2020. Weitere Stellen, auch für die anderen Ausbildungsberufe, für das Ausbildungsjahr 2021 werden im Herbst ausgeschrieben.

Lust auf mehr Informationen und aktuelle Stellenausschreibungen? Dann lohnen sich Klicks auf diese Seiten:

Chemie-Werkstätten / Ausbildung Feinmechanik und Elektronik:

http://www.uni-goettingen.de/de/500944.html

Analytik-Labor / Chemielaborant_innen-Ausbildung:

http://www.uni-goettingen.de/de/90090.html