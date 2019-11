Falsche Polizisten rufen im Raum Duderstadt an

Erneut gab es eine Welle von Anrufen von falschen Polizisten in Duderstadt.

Erneut gab es eine Welle von Anrufen von falschen Polizisten: Am Donnerstag registrierte die Polizei insgesamt 21 derartige Telefonkontakte.

Zu finanziellen Schäden kam es bislang zum Glück nicht. Die Ermittler schließen allerdings nicht aus, dass die Betrüger ihre Anrufserie solange weiter fortsetzen werden, bis sie am Ende doch noch zu einem finanziellen Erfolg kommen.

In ihren Anrufen tischen die Betrüger den potenziellen Opfern unter anderem frei erfundene polizeiliche Informationen oder Geschehnisse auf.

Die Ermittler machen deutlich: Die Polizei wird niemals unter der Telefonnummer 110 anrufen. Außerdem fordern die Beamten niemals Informationen über Geldbeträge, Wertgegenstände oder vorhandene Sicherungsanlagen bei Anrufen ein.

Im Zweifel einfach auflegen

Am Telefon sollten keine Informationen über die finanziellen Verhältnisse gegeben werden. Wichtig ist laut Polizei es zudem, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Geldbeträge oder Wertgegenstände sollten nie an fremde Personen gegeben oder an vorgegebenen Orten deponiert werden.

Wer glaubt, Opfer eines Betruges geworden zu sein, sollte sich sofort an die Polizei wenden und Anzeige erstatten. Im Zweifel sollte einfach aufgelegt werden.